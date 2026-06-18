Österreichs Unis holen im internationalen Ranking auf: Eine Uni macht Riesensprung

Während viele europäische Hochschulen stagnieren, geht es für Österreichs Universitäten wieder bergauf. Im neuen internationalen QS-Ranking verbessern sich sieben von acht heimischen Unis. Besonders eine Universität fällt auf.

Neben der Universität Wien schafften es auch die TU Wien, die Universität Innsbruck, die TU Graz und die Universität Linz unter die weltweit besten Hochschulen.

Neben der Universität Wien schafften es auch die TU Wien, die Universität Innsbruck, die TU Graz und die Universität Linz unter die weltweit besten Hochschulen.

Gute Nachrichten für den Hochschulstandort Österreich: Im neuen internationalen QS World University Ranking zählen heimische Universitäten zu den größten Gewinnern Europas. Sieben von acht bewerteten Universitäten konnten sich verbessern. Besonders bemerkenswert: Eine österreichische Universität machte innerhalb eines Jahres gleich 78 Plätze gut.

Salzburg gelingt der größte Sprung

Den stärksten Aufstieg verzeichnet die Universität Salzburg. Sie verbesserte sich um 78 Plätze und liegt nun auf Rang 572 weltweit. Als Gründe nennen die Ranking-Experten unter anderem bessere Betreuungsverhältnisse und eine stärkere internationale Ausrichtung. Auch andere österreichische Universitäten konnten zulegen. Die Universität Wien verbesserte sich von Platz 152 auf Rang 140 und bleibt damit die bestplatzierte Hochschule des Landes. Neben der Universität Wien schafften es auch die TU Wien, die Universität Innsbruck, die TU Graz und die Universität Linz unter die weltweit besten Hochschulen. Insgesamt befinden sich sechs österreichische Universitäten in den Top 500 des Rankings. Während viele Länder mit Rückgängen kämpfen, entwickelte sich Österreich laut den Ranking-Erstellern sogar besser als jedes andere europäische Land.

Erstmals dabei: Montanuniversität Leoben

Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Montanuniversität Leoben. Sie wurde heuer erstmals in das renommierte Ranking aufgenommen und landete in der Kategorie 851 bis 900. Ebenfalls neu vertreten ist die Central European University (CEU) in Wien, die auf Anhieb Rang 239 erreichte. Besonders gut schneiden Österreichs Hochschulen bei der Internationalität ab. Viele Universitäten verfügen über einen hohen Anteil an internationalen Studierenden und Forschenden. Verbesserungspotenzial sehen die Analysten hingegen bei der Forschungsleistung, der Nachhaltigkeit und dem Ansehen bei Arbeitgebern.

Geld bleibt entscheidender Faktor

Trotz der positiven Entwicklung warnen Experten davor, die Erfolge als selbstverständlich zu betrachten. QS-Analyst Ben Sowter sieht die aktuellen Ergebnisse als Beweis dafür, dass Investitionen in Forschung, internationale Kooperationen und Hochschulentwicklung Wirkung zeigen. Gleichzeitig verweist er auf die laufende Diskussion über die künftige Finanzierung der Universitäten. Auch Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze betont, dass internationale Spitzenleistungen langfristig nur mit ausreichenden finanziellen Mitteln möglich seien.

Die besten Universitäten der Welt

An der Spitze des weltweiten Rankings steht weiterhin das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Die ETH Zürich bleibt als einzige kontinentaleuropäische Universität unter den Top Ten vertreten.