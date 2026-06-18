Neue EU-Fluggastrechte: Das sollten Reisende jetzt wissen

Die Drei-Stunden-Grenze für Entschädigungen bleibt trotz Kürzungsversuchen bestehen. Die neuen EU-Regeln bringen zudem mehr Preistransparenz beim Gepäck und Schutz für Familien. Wir haben dir das Wichtigste zusammengefasst.

Das Europäische Parlament hat sich auf eine umfassende Reform der Fluggastrechte geeignet, die ab Herbst 2027 greifen soll.

Das Europäische Parlament hat sich auf eine umfassende Reform der Fluggastrechte geeignet, die ab Herbst 2027 greifen soll.

Das Europäische Parlament hat am 15. Juni 2026 eine Einigung zur neuen Fluggastrechte-Verordnung erzielt. Nach rund einem Jahr intensiver Verhandlungen bringt das Ergebnis aus Sicht des ÖAMTC wesentliche Fortschritte für Reisende, so in einer aktuellen Aussendung. Für den bevorstehenden Sommerurlaub ändert sich jedoch noch nichts – die neuen Regelungen treten nach aktuellem Stand ab Herbst 2027 in Kraft.

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Besonders erfreulich für Konsumenten:

Die Drei-Stunden-Grenze für Entschädigungen bei Flugverspätungen bleibt bestehen. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission und des Rates, diese Schwelle auf vier oder mehr Stunden anzuheben, wurden abgewehrt. Passagiere können somit weiterhin je nach Flugdistanz mit Ausgleichszahlungen von 250 Euro (unter 1.500 km), 400 Euro (zwischen 1.500 und 3.500 km) oder 600 Euro (über 3.500 km) rechnen. „Dass zentrale Schutzmechanismen erhalten bleiben und teilweise sogar ausgebaut werden, ist ein klarer Erfolg der Konsumentenschützer:innen und des Europäischen Parlaments für Flugreisende in Europa“, fasst ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner zusammen.

©OEAMTC Wirl Am Foto: ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner,

Die wichtigsten Neuerungen ab Herbst 2027: Preistransparenz beim Gepäck: Fluggesellschaften müssen Kosten für das Handgepäck künftig transparent im Ticketpreis während des Buchungsprozesses ausweisen. Ein persönlicher Gegenstand bleibt weiterhin kostenlos. Aktive Informationspflicht: Airlines werden verpflichtet, Passagiere innerhalb von 96 Stunden aktiv über ihre Entschädigungsansprüche zu informieren. Bislang mussten sich Reisende darum selbst kümmern. Schutz für Familien & Gruppen: Kinder unter 14 Jahren müssen künftig ohne Zusatzkosten direkt neben ihrer Begleitperson sitzen. Dieselbe Regelung gilt für Schwangere sowie Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität. Verbot der „No-Show“-Politik: Fluglinien dürfen Passagieren den Rückflug nicht mehr verweigern oder Zusatzgebühren verlangen, wenn diese den Hinflug nicht genutzt haben.



Wo es künftig Verschlechterungen gibt

Nicht alle Verhandlungspunkte endeten im Sinne der Fluggäste. Kritisch sieht der ÖAMTC, dass künftig Streiks von Flughafen-, Luftfahrt- oder Bodenabfertigungsdiensten als „außergewöhnliche Umstände“ eingestuft werden können. Dadurch wären Airlines in solchen Fällen von Entschädigungszahlungen befreit. Zudem wird die Übernahme von Hotelkosten bei Flugausfällen für reguläre Passagiere auf maximal drei Nächte begrenzt – bislang war diese Leistung zeitlich unbeschränkt. Eine Ausnahme gilt hier nur für besonders schutzbedürftige Gruppen.

Was Reisende wissen müssen

Bis zum Inkrafttreten der neuen Verordnung im Herbst 2027 bleiben die aktuellen Fluggastrechte unverändert gültig. Bei verspäteten Abflügen sind Fluglinien weiterhin verpflichtet, kostenlos Snacks, Erfrischungen und Kommunikationsmöglichkeiten bereitzustellen. Wird dies verweigert, sollten Betroffene alle Belege aufbewahren, um die Kosten später einzufordern. Erste Anlaufstelle ist immer die Fluglinie selbst, bei Pauschalreisen zudem der Reiseveranstalter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert