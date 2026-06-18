Wohnen wird teurer: Privatmieten steigen auf über 12 Euro pro Quadratmeter

Neue Daten der Statistik Austria zeigen: Während die Betriebskosten stabil blieben, kletterten die Nettomieten zu Jahresbeginn um 1,3 Prozent. Private Hauptmieten bleiben mit Abstand das teuerste Segment.

Die Wohnungsmieten in Österreich haben zu Jahresbeginn 2026 erneut leicht angezogen. Wie die Statistik Austria bekannt gab, lagen die durchschnittlichen Wohnkosten inklusive Betriebskosten im ersten Quartal bei 695,1 Euro pro Wohnung bzw. 10,5 Euro pro Quadratmeter. Damit kletterten die Mietpreise im Vergleich zum Vorquartal (Ende 2025) um 1,1 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres sogar ein Plus von 4,8 Prozent. Die Berechnungen beziehen sich hochgerechnet auf rund 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen im gesamten Bundesgebiet.

Schnitt: 523,9 Euro pro Wohnung

„Dabei geht der Anstieg im Vergleich zum Vorquartal hauptsächlich auf den Anstieg der Nettomiete zurück, während die Betriebskosten nur geringfügig zugelegt haben“, erklärt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Die reine Nettomiete (ohne Betriebskosten) belief sich im ersten Quartal 2026 im Schnitt auf 523,9 Euro pro Wohnung beziehungsweise 7,9 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bei den Quadratmeterkosten exklusive Betriebskosten.

Private Hauptmieten knacken die 12-Euro-Marke

Wie viel Mieter tatsächlich monatlich bezahlen müssen, hängt stark vom jeweiligen Mietsegment ab. Am tiefsten müssen Menschen in privaten Hauptmieten in die Tasche greifen. Die durchschnittlichen Mietkosten pro Quadratmeter (inklusive Betriebskosten) im 1. Quartal 2026 nach Segmenten: