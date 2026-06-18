Millionen Nutzer betroffen: Das ändert sich ab sofort bei ID Austria

Jetzt ist sie da: Die neue ID Austria-App. Bereits Millionen Menschen nutzen das System für digitale Behördengänge - nun wird es um einige Features erweitert.

Der digitale Amtsweg in Österreich ist mittlerweile fest mit der ID Austria verknüpft. Seit dem Wechsel von der „Digitales Amt“-App zum Nachfolgesystem hat sich im Bereich der elektronischen Identität viel getan. Nun steht die nächste Erweiterung für die Plattform an.

Chatbot „ida“

Der Weg zum digitalen Amt wird noch unkomplizierter: Ein Update der ID Austria App bringt den neuen KI-Chatbot „ida“ direkt auf das Smartphone, um Fragen rund um die Uhr zu beantworten. Ein weiteres Plus für den Alltag: Die digitale Ausweisplattform „eAusweise“ lässt sich jetzt direkt vom Startbildschirm aus aufrufen.

„ida“ rund um die Uhr erreichbar

Rund um die Uhr erreichbar: Der Chatbot beantwortet Fragen in natürlicher Sprache direkt im Chatfenster und erspart Nutzern die langwierige Suche nach Informationen. Die Auskunft basiert dabei immer auf fundierten, offiziellen Quellen, heißt es auf der Homepage des Bundeskanzleramtes.

Erstmals möglich, digitale Amtswege für andere Personen zu erledigen

Zu den wichtigsten Upgrades gehört die mobile Vertretungsfunktion, mit der digitale Vollmachten erstmals direkt in der App genutzt werden können. Dadurch werden bisherige Einschränkungen aufgehoben. Das erleichtert Verwaltungswege etwa für Familien, Angehörige, Unternehmen und berufliche Vertretungen.

Jeder Bürger bekommt ab Sommer 2026 seinen ersten digitalen Assistenten vom Staat zur Verfügung gestellt

Ein zentraler Fortschritt für das digitale Amt, wie Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) betont: „Digitale Verwaltung muss einfach, sicher und verständlich sein. Mit der KI-Assistenz ‚ida‘ bekommt jeder Bürger ab Sommer 2026 seinen ersten digitalen Assistenten vom Staat zur Verfügung gestellt. Bürgerinnen und Bürger sollen dadurch Informationen schneller finden und Services leichter nutzen“.