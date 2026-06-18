3 Jahre Wartefrist: Kürzung der Sozialhilfe für Flüchtlinge geplant

Flüchtlinge sollen nicht mehr von Tag eins ihres Asylbescheids an sofort die volle Sozialhilfe bekommen: Das ist das erklärte Ziel der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS.

Während der „Integrationsphase“ soll das Geld im Vergleich zu jetzt massiv gekürzt werden.

Während der „Integrationsphase“ soll das Geld im Vergleich zu jetzt massiv gekürzt werden.

Wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, soll nicht mehr den maximalen Unterstützungsbetrag bekommen. Das ist das erklärte Ziel der Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos, wie aus einem Bericht des „Standard“ hervorgeht. Geplant ist demnach laut Regierungsprogramm eine Wartefrist.

Dreijährige Wartefrist

Die geplante Neuregelung der Sozialhilfe soll offenbar mit einem verpflichtenden Integrationsprogramm für Geflüchtete verknüpft werden – hierzu gibt es dem Vernehmen nach bereits eine weitgehende Einigung. Geplant sein soll eine Wartefrist. Diese decke sich mit den maximal drei Jahren des Integrationsprogramms.

Während „Integrationsphase“ wird Geld gekürzt

Während der „Integrationsphase“ soll das Geld im Vergleich zu jetzt massiv gekürzt werden. Gleichzeitig werden die Betroffenen verpflichtet, Deutschkurse und andere Angebote zu absolvieren. Ein offizieller Beschluss steht allerdings noch aus.

Pläne nicht so leicht umzusetzen

Die Umsetzung dieses Vorhabens gilt jedoch als schwierig. Laut Juristen widerspricht eine Schlechterstellung von Geflüchteten bei den Sozialleistungen sowohl dem europäischen Recht als auch der Bundesverfassung. Der Grundsatz lautet: Geflüchtete müssen im Wesentlichen dieselben Leistungen erhalten wie Staatsangehörige.

Bei Höhe der Bezüge soll zwischen arbeitsfähigen und nicht arbeitsfähigen Menschen unterschieden werden

Künftig soll bei den Sozialleistungen zwischen Arbeitsfähigen und Nicht-Arbeitsfähigen differenziert werden. Wer beispielsweise krank, im Pensionsalter oder durch Betreuungspflichten eingeschränkt ist, erhält weiterhin den vollen Richtsatz – bei Alleinstehenden sind das höchstens 1.230 Euro monatlich. Ohne triftige Verhinderungsgründe wird die Leistung auf einen niedrigeren Grundbetrag gekürzt. Dieser soll sich mit maximal 1.050 Euro im Monat an der sogenannten DLU-Beihilfe orientieren, die ansonsten Teilnehmern bestimmter Arbeitsmarktkurse zusteht.

Dasselbe gilt auch für Österreicher

Die Regelung soll unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus gelten. Auch für österreichische Staatsangehörige droht somit der geringere Grundbetrag, falls bei ihnen keine Gründe vorliegen, die gegen eine Arbeitsfähigkeit sprechen. In der Praxis dürfte das allerdings kaum Österreicher betreffen, wie Insider aus den Verhandlungen betonen. Da die breite Mehrheit der Staatsbürger durch frühere Beschäftigungen Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezieht, greift für sie eine entsprechende Ausnahme.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 20:10 Uhr aktualisiert