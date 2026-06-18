„Plötzlich war ein Knall zu hören“: Italien-Urlauber entlarvt Spiegeltrick

Ein Österreicher war am vergangenen Montag in Lignano unterwegs. Ahnungslos überholte er ein Auto und hörte plötzlich einen Knall. Er fuhr in weiterer Folge an den rechten Straßenrand ...

„Auch in Lignano wird heuer der Spiegeltrick versucht“, teilt ein Österreich in einer öffentlichen Gruppe auf Facebook mit. Am vergangenen Montag war er gegen 11.20 Uhr beim Kreisverkehr Aprilia marittima unterwegs und überholte ein Fahrzeug. „Plötzlich war ein Knall zu hören, der sich so anhörte, als wäre ein Stein aufgewirbelt worden und gegen mein Auto geprallt“, schreibt er weiter.

Autofahrer gestikulierte wild

Dann sah er im Rückspiegel, wie der andere Fahrzeuglenker plötzlich wild gestikulierte und auch mehrfach aufblendete. „Ich bin dann rechts rangefahren, weil ich ja auch nicht Fahrerflucht begehen wollte“, teilt er weiter mit. Der Lenker soll sein Fahrzeug nicht verlassen haben und stellte dann die Behauptung auf: „ich hätte seinen Spiegel, der offensichtlich präpariert und leicht beschädigt war, touchiert und wollte mich nötigen, vom Straßenrand weg, auf einen nahen Parkplatz zuzufahren.“ Doch der Österreicher reagierte offenbar geistesgegenwärtig.

Unbekannter fuhr rasch davon

Er wies den Mann daraufhin, dass dies nicht stimmen könnte, weil sein eigenes Fahrzeug keinerlei Kratzer aufweist und „ich diesen (Spiegel)Trick aus dem Internet kenne und die Polizei beiziehen werde, äußerte er plötzlich dass das mit dem Spiegel doch kein Problem sei und fuhr rasch davon.“

Wurdest du bereits einmal zum Opfer einer Betrugsmasche? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Spiegeltrick“ – eine Betrugsmasche

In der Vergangenheit berichteten schon einige Österreicher über den „Spiegeltrick“. Manche davon tappten in die Falle. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: In Italien in die Falle getappt: „Es war irre … und ein Megaschock!“. Auch der Polizei sind solche Fälle bekannt. Immer wieder wird vor solchen und auch ähnlichen Betrugsmaschen gewarnt.

Das rät die Polizei beim „Spiegeltrick“ Nicht stehen bleiben, wenn man einen Knall hört und ansonsten nichts Ungewöhnliches am eigenen Fahrzeug bemerkt.

Tu so, als würdest du die Täter mit dem Handy aus dem Auto heraus filmen.

Bist du doch stehen geblieben, bleib am besten im Auto sitzen.

Bestehe darauf, die Polizei zu rufen.

Achte darauf, dass dein Auto nicht ausgeräumt wird, während du mit dem Betrüger sprichst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 21:17 Uhr aktualisiert