Extrem heiß: Bis zu 35 Grad am Freitag in Österreich

Ein strahlend sonniger Morgen bringt uns mit schweißtreibenden 28 bis 35 Grad den bisher wärmsten Tag des Jahres. Später steigt im Bergland die Unwettergefahr: Ab dem späten Nachmittag können sich heftige Gewitter entladen.

Die Donau lädt am Freitag viele zum Abkühlen ein.

Die Donau lädt am Freitag viele zum Abkühlen ein.

Am Freitag könnte uns der bisher heißeste Tag des Jahres bevorstehen. Nach einem sehr warmen und sonnigen Start in der Früh wird es am Nachmittag extrem heiß: In Österreich erwarten uns Höchstwerte von 28 bis 35 Grad.

Kräftige Gewitter und Starkregen im Bergland möglich

Ab dem Nachmittag bilden sich im Bergland jedoch Quellwolken. Vor allem in Vorarlberg, Tirol und den Hohen Tauern drohen am Abend kräftige Gewitter mit Starkregen. Auf 2000 m hat es milde 14 bis 20 Grad, der Wind weht meist nur mäßig aus Süd bis Ost.