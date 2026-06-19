Biodiversitätsgipfel: Ökosysteme schützen, Artenvielfalt erhalten

Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer des Vereins ARCHE NOAH), Sternekoch Paul Ivić und Umweltmedizinerin Dr. Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien) diskutierten beim Biodiversitätsgipfel in Schiltern (NÖ) über Artenvielfalt, nachhaltige Ernährung und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität.

Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer des Vereins ARCHE NOAH), Sternekoch Paul Ivić und Umweltmedizinerin Dr. Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien) diskutierten beim Biodiversitätsgipfel in Schiltern (NÖ) über Artenvielfalt, nachhaltige Ernährung und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität.

Klimawandel, weltpolitische Rahmenbedingungen und instabile Märkte setzen landwirtschaftliche Betriebe unter Zugzwang. Gleichzeitig existieren aber auch Spielräume zur Verbesserung. Beim Biodiversitätsgipfel im niederösterreichischen Schiltern diskutierten Vertreter aus Landwirtschaft, Forschung und Handel – darunter Markus Kaser (Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich), Volker Plass (Geschäftsführer des Vereins ARCHE NOAH) gemeinsam mit Sternekoch Paul Ivić und Umweltmedizinerin Prof. Dr. Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien) – wie Sortenvielfalt erhalten werden kann und welche Potentiale trotz der Herausforderungen genützt werden können.

Wer die Agro-Biodiversität pflegt, schützt nicht nur Ökosysteme, sondern schafft auch einen Wettbewerbsvorteil

Fazit der Diskussion: Der Schutz von Arten- und Sortenvielfalt ist weit mehr als reiner Naturschutz. Vielfalt sichert Erträge, treibt Innovationen voran und garantiert eine krisenfeste, genussvolle Lebensmittelversorgung. Wer Sortenvielfalt pflegt, macht Kulturpflanzen fit für den Klimawandel und verschafft dem Agrarstandort Österreich einen echten Wettbewerbsvorteil – durch hohe Qualität, regionale Wertschöpfung und maximale Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten.

Kleine Betriebe zwischen Aufwand und Idealismus

Vor dem Beschluss der neuen EU-Saatgut-Verordnung zeigt sich ein Widerspruch. Während die Neue Gentechnik vor einer umfassenden Liberalisierung steht, drohen beim Saatgut strengere Regeln: Bäuerliche Rechte könnten eingeschränkt und kleine Züchtungsbetriebe durch bürokratische Hürden ausgebremst werden.

Umfrage unter 200 europäischen Betrieben

Bürokratie gefährdet die Sortenvielfalt: Eine ARCHE NOAH-Umfrage unter 200 europäischen Vielfalts-Betrieben zeigte schon letztes Jahr das Ausmaß der Krise durch Überregulierung und Kostendruck. Die meisten Betriebe sind mit der Bürokratie überfordert. 30 Prozent dachten bereits über eine Reduktion ihres Angebots nach. Sterben diese kleinen Saatgut-Erzeuger und Baumschulen weg, gehen nicht nur alte Kultursorten verloren, sondern auch wirtschaftliche Vielfalt in der Landwirtschaft.

„ARCHE NOAH konnte erreichen, dass die nachteiligsten Verbote und größten bürokratischen Auflagen aus dem ursprünglichen Gesetzesentwurf der EU-Kommission wieder gestrichen wurden. Denn Sortenvielfalt entsteht nicht in EU-Verordnungen, sondern in der gärtnerischen und landwirtschaftlichen Praxis der Regionen. In jedem Betrieb, der Sorten erhält, vermehrt und weitergibt, steckt ein Stück Zukunftssicherung.“ Volker Plass, Geschäftsführer von ARCHE NOAH

Gesunde Böden für eine widerstandsfähige Gesellschaft

Dass Biodiversität in der Landwirtschaft auch ein Gesundheits- und Wohlstandsthema ist, unterstrich die Umweltmedizinerin Daniela Haluza (Medizinische Universität Wien): „Der Schutz biologischer Vielfalt ist weit mehr als klassischer Naturschutz – er ist Gesundheitsvorsorge, Ernährungssicherheit und Zukunftssicherung zugleich. Ökosysteme sind hochgradig vernetzte Systeme: Alles in der Natur hängt miteinander zusammen, vergleichbar mit einem fein abgestimmten Uhrwerk. Fällt ein Baustein aus, gerät das gesamte System aus dem Gleichgewicht. Gesunde Böden und vielfältige Pflanzenbestände sind die Grundlage einer hochwertigen Ernährung. Diese wiederum wirkt direkt auf unsere Gesundheit – sie stärkt das Immunsystem, unterstützt das Darmmikrobiom und erhöht damit langfristig die Widerstandskraft unserer Gesellschaft.“

Bewusstsein in Bevölkerung ausbaufähig

Was in der Forschung längst belegt ist, spiegelt sich in der öffentlichen Wahrnehmung nur teilweise wider. Zwar nehmen viele Menschen biologische Vielfalt als wichtiges Thema wahr, doch das konkrete Verständnis für Biodiversität bleibt oft oberflächlich. Eine aktuelle Marketagent Befragung im Auftrag von SPAR zeigt: Knapp die Hälfte der Österreicher (49,5 Prozent) halten es für wichtig, sich mit Biodiversität zu beschäftigen, aber nur ein Drittel der Befragten (32,9 Prozent) können den Begriff richtig einordnen.