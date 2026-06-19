Neue Betrugsmasche kursiert: „Wirkt auf den ersten Blick völlig harmlos“

Das Bundeskriminalamt und die Oesterreichische Nationalbank warnen vor einem neuen Zahlungsbetrug – dem sogenannten Quishing („QR + Phishing“). „Die QR-Codes wirken auf den ersten Blick harmlos, können aber ebenso gefährlich sein wie betrügerische Links. Kriminelle setzen darauf, dass Menschen aus Gewohnheit schnell scannen und handeln.“, führt Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, aus.

Führen auf gefälschte Webseiten

Wohin die Reise geht, sieht man QR-Codes – anders als normalen Links – vor dem Scannen nicht an. Meist liegen dahinter gefälschte Webseiten, welche optisch kaum von den Originalen zu unterscheiden sind. Daher betont Holzer: Nehmen Sie sich daher einen Moment Zeit, die angezeigte Internetadresse zu prüfen. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind die wirksamsten Mittel gegen Quishing.“ Ähnlich sieht das auch OeNB-Direktor Josef Meichenitsch: „Wenn E-Mails mit QR-Code unpersönlich formuliert sind, wenn Druck aufgebaut wird oder wenn man persönliche Daten preisgeben soll, dann ist Vorsicht angesagt.“ Des Weiteren ergänzt Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung: „OeNB und BMI setzen gemeinsam auf Information und Prävention, um vor Betrugsmaschen wie Quishing zu schützen.“

QR-Codes nicht aus Neugier scannen

Wie beim Phishing gilt, dass nicht erwartete E-Mails oder Briefe mit größtem Misstrauen geprüft werden sollen. Die Experten raten dazu, QR-Codes nicht ohne Grund und nur aus Neugier zu scannen. Ganz wichtig sei außerdem, keine vertrauliche Daten in Onlineportale einzugeben.