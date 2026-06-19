Mit ihm an der Spitze könnte die SPÖ die ÖVP überholen

Retter in der Not? Eine aktuelle Umfrage von Peter Hajek im Auftrag von ATV zeigt: Würde Finanzminister Markus Marterbauer die SPÖ anführen, könnten die Sozialdemokraten in der Wählergunst massiv zulegen und Platz zwei erobern.

Wer kann die SPÖ aus dem Umfragetief holen? Diese Frage beschäftigt derzeit die heimische Politik. Eine aktuelle, hypothetische Umfrage von Peter Hajek (Public Opinion Strategies) im Auftrag von ATV liefert nun Zahlen: Würde der aktuelle Finanzminister Markus Marterbauer als Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten ins Rennen gehen, könnte die SPÖ die ÖVP überholen und Platz zwei einnehmen. Für die Erhebung wurden zwischen 15. und 18. Juni 2026 insgesamt 819 wahlberechtigte Österreicher telefonisch und online zur Sonntagsfrage mit einem Marterbauer-Szenario befragt.

Der direkte Vergleich: Marterbauer gegen Babler

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verschiebung in der Wählergunst, sollte der medial durch das Doppelbudget sehr präsente Finanzminister die Führung übernehmen:

SPÖ mit Andreas Babler: 18 Prozent

18 Prozent SPÖ mit Markus Marterbauer: 25 Prozent

Während die FPÖ in beiden Szenarien mit 36 Prozent unangefochten auf Platz eins bleibt, verliert die ÖVP durch den Marterbauer-Effekt: Sie würde von 22 Prozent (mit Babler als SPÖ-Chef) auf 20 Prozent abrutschen. Auch die Kleinparteien müssten Federn lassen: Die NEOS sinken von 9 auf 7 Prozent, die Grünen von 11 auf 9 Prozent und die KPÖ von 4 auf 3 Prozent, heißt es in einer Presseaussendung.

Meinungsforscher warnt vor verfrühtem Jubel

Trotz der deutlichen Zugewinne mahnt der Experte zur Sachlichkeit. Das Szenario sei mit Vorsicht zu genießen, da es sich um eine rein theoretische Annahme handelt. „Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich das Umfeld für Marterbauer deutlich verändern würde, wie dies von den Wählern aufgenommen würde, lässt sich derzeit jedoch nicht abschließend beurteilen“, erklärt Meinungsforscher Peter Hajek. Dennoch hält Hajek fest, dass Marterbauer eine „ernstzunehmende Option für die nächste Nationalratswahl darstellen würde.“ Die Detailanalyse der Umfragedaten und die politischen Folgen werden am heutigen Freitag um 22.20 Uhr im Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ bei ATV und im Stream auf JOYN diskutiert.