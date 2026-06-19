Gewitterwarnung in Österreich: Hier drohen heute Hagel und Starkregen

Hochsommerliche Hitze trifft Österreich heute mit bis zu 35 Grad. Doch die Meteorologen warnen: Vor allem im Westen und Südwesten drohen heute Nachmittag kräftige Wärmegewitter, Starkregen und Sturmböen.

In Österreich erreichen die Temperaturen am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, bis zu 35 Grad. Doch mit den Temperaturen steigt auch die Unwettergefahr im Land an. Die Unwetterzentrale (UWZ) hat für heute Freitag eine gelbe Vorwarnung wegen Gewitter und Hagel für Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark und Kärnten herausgegeben. In einem aktuellen Bericht betont die UWZ: „Am Freitag ist vorwiegend der Westen betroffen […]. Lokal besteht dabei Unwettergefahr, besonders durch große Regenmengen in kurzer Zeit und Hagel.“

©UWZ Die UWZ hat für den süd-westen Österreichs eine „gelbe“ Warnung ausgegeben.

GeoSphere Austria prognostiziert Hitze und regionale Gewitter

Auch die GeoSphere Austria hat in manchen Teilen Österreichs eine „Gelbe“ Warnung ausgegeben. „In Folge bilden sich vor allem im Westen und Südwesten Regenschauer oder Gewitter. Im Rest des Landes bleiben Gewitter selten, hier ist es meist sonnig und hochsommerlich heiß.“ Die Experten prognostizieren landesweit Tageshöchsttemperaturen von „30 bis 35 Grad“.

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Karte zeigt wo es zu Gewitter und Hagel kommen kann

Während im Osten und im Flachland heute meist der Sonnenschein dominiert, bilden sich in der schwül-heißen Luftmasse vor allem über dem Bergland rasch mächtige Quellwolken.

Vorarlberg & Tirol: Ab den Mittagsstunden ist heute im Bergland mit teils kräftigen Wärmegewittern zu rechnen. Besonders im Tiroler Oberland und Außerfern können unwetterartige Regengüsse mit Sturmböen entstehen.

Ab den Mittagsstunden ist heute im Bergland mit teils kräftigen Wärmegewittern zu rechnen. Besonders im Tiroler Oberland und Außerfern können unwetterartige Regengüsse mit Sturmböen entstehen. Salzburg: Entlang der Tauern und im Lungau können sich heute am Nachmittag isolierte Wärmegewitter entladen.

Entlang der Tauern und im Lungau können sich heute am Nachmittag isolierte Wärmegewitter entladen. Kärnten & Steiermark: Hier sorgt ein Hochdruckgebiet für überwiegend sonniges Wetter. Die Gewittergefahr ist heute sehr gering, lokale abendliche Wärmegewitter sind im Bereich der westlichen Gebirgszüge Kärntens aber nicht ganz ausgeschlossen, heißt es laut der GeoSphere Austria.

©GeoSphere Austria Auch die GeoSphere Austria warnt in manchen Teilen Österreichs.

Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter am Wochenende

Österreich steht ein heißes Wochenende bevor. Das überwiegend sonnige Wetter setzt sich fort, allerdings steigen mit den Temperaturen auch die Unwetter- und Gewitterrisiken im ganzen Land deutlich an.

Samstag, 20. Juni 2026: Hitze und Gewitter

Der Samstag startet im Großteil des Landes strahlend sonnig. Im Tagesverlauf entstehen jedoch feucht-labile Quellwolken. Laut der Prognose der GeoSphere Austria: „Im Tagesverlauf entstehen Quellwolken und vor allem im Bergland bilden sich daraus am Nachmittag und Abend isolierte, aber teils kräftige Wärmegewitter, mit lokalem Starkregen.“ Während es im Osten und ganz im Westen zumeist niederschlagsfrei und sonnig bleibt, klettern die Temperaturen nach Frühtemperaturen von 16 bis 20 Grad am Nachmittag auf Tageshöchstwerte von 30 bis 36 Grad.

Sonntag, 21. Juni 2026: Schauer- und Gewitterneigung steigt an

Auch der Sonntag startet zunächst noch trocken, sonnig und hochsommerlich heiß. Im Laufe des Vormittags ändert sich die Wetterlage jedoch. „Im Laufe des Vormittags bilden sich über den Berghängen sowie auch im Hügelland vermehrt Quellwolken und mit diesen steigt bis über Mittag im Großteil des Landes die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an“, prognostiziert die GeoSphere Austria für den Sonntag. Der Schwerpunkt der Gewitteraktivität wird für den Alpenostrand und den Südosten erwartet. Die Experten warnen: Örtlich ist dabei mit Hagel, Starkregen und vorübergehend stark auflebendem Wind zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Sonntag weiterhin 30 bis 35 Grad.