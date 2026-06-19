ARBÖ-Preisanalyse: Tanken ist günstiger – aber nicht genug

Gute Nachrichten klingen anders: Zwar ist Treibstoff an den heimischen Tankstellen in den vergangenen Wochen spürbar günstiger geworden als noch im März und April, laut einer aktuellen Analyse des ARBÖ jedoch bei Weitem nicht genug. Auf den internationalen Märkten ist der Rohölpreis – nach einem Rahmenabkommen der Kriegsparteien im Iran-Krieg und der voraussichtlichen Öffnung der Straße von Hormus – wieder auf das Niveau von Anfang März 2026 gefallen. An den Zapfsäulen kommt davon aber nur ein Bruchteil an, so in einer Aussendung vom ARBÖ.

Kluft zwischen Rohöl und Zapfsäule

Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, kritisiert: „Was wir nun erleben, ist der Raketen-Federn-Effekt. Sobald der Rohölpreis steigt, werden die Preise sofort und unmittelbar von den Ölmultis an die Konsumenten weitergegeben. Sinken die Preise, passiert dies an den Tankstellen nur abgefedert und zeitverzögert“. Wie groß die Spanne derzeit ist, zeigen die aktuellen Erhebungen vom 18. Juni 2026. Im Durchschnitt kostet ein Liter Diesel in Österreich aktuell 1,757 Euro, während für einen Liter Eurosuper 1,678 Euro fällig werden. Der Rohölpreis ist in den vergangenen neun Tagen um mehr als 17 Prozent eingebrochen. Der Dieselpreis sank im selben Zeitraum nur um 4,6 Prozent. Der Benzinpreis ging um 3,7 Prozent nach unten. „Das zeigt, dass noch viel Spielraum nach unten existiert“, so Rezar.

TIPP: Der beste Zeitpunkt zum Tanken

Wer beim Tanken sparen möchte, sollte den Zeitpunkt genau planen. Der ARBÖ rät Autofahrern, möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle zu fahren. Zu dieser Zeit sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Pünktlich um 12 Uhr ziehen die Preise meist stark an, ehe sie danach wieder langsam abfallen.