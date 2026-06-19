28 Prozent der Schmetterlinge sind in Österreich bereits ausgestorben

Besonders in Lagen unter 800 Metern Seehöhe, wie im Alpenvorland oder im Salzburger Becken, ist die Situation laut Forschenden der Universität Salzburg schlimm: Hier gelten bereits 68 Prozent der Tagfalterarten als gefährdet und 28 Prozent sind bereits ausgestorben. Da Schmetterlinge in jeder Entwicklungsphase spezifische Anforderungen an Pflanzen und das Mikroklima stellen, gelten sie als sensible Frühwarnsysteme der Natur. Alexios Wiklund, Sprecher des Österreichischen Tierschutzvereins: „Der Rückgang von Bestäubern gefährdet nicht nur die Biodiversität, sondern auch unsere Ernährungssicherheit. Viele Obst-, Gemüse- und Nussarten hängen von ihrer Bestäubung ab – ohne sie sinken Erträge und Ökosysteme werden instabiler.“

Intensive Landwirtschaft als Hauptursache

Die Gründe für das Insektensterben sind vielfältig, hängen jedoch stark mit der menschlichen Landnutzung zusammen. Eine Studie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg belegt, dass auf Agrarflächen 44 Prozent weniger Insektenarten und fast 30 Prozent weniger evolutionäre Vielfalt zu finden sind. Insbesondere die häufige, großflächige Mahd führt zum abrupten Nahrungsentzug und zur direkten Tötung von Larven und Puppen. Laut BOKU-Professor Thomas Frank leidet selbst der artenreiche Osten Österreichs unter dem Verlust blütenreicher Wiesen, nährstoffarmer Magerrasen sowie unter der Trockenlegung von Mooren. Johannes Rüdisser (Universität Innsbruck) stellt im Zuge des „Viel-Falter Monitorings“ fest, dass zunehmend anspruchslose Generalisten wie das Große Ochsenauge dominieren, während Spezialisten wie der Quendel-Ameisenbläuling ihre Heimat verlieren. Zudem kommen selbst weit verbreitete Arten auf intensiv genutzten Wiesen oft nur noch in geringer Anzahl vor.

©Privat Am Foto: BOKU-Professor Thomas Frank . ©Maximilian Frey Am Foto: Johannes Rüdisser (Universität Innsbruck).

Forderung nach mehr Raum für die Natur

Der Österreichische Tierschutzverein fordert ein Umdenken in der Raumplanung und der Landwirtschaft, um Brachflächen zu erhalten und magere Wiesen besser zu schützen, so in der aktuellen Aussendung. Dass Schutzmaßnahmen greifen, zeigt das Forschungsprojekt REGRASS in Niederösterreich, bei dem die Neuanlage von Wiesen im Agrarland die Überlebenschancen der Falter nachweislich erhöht. Um auf das „Rote Listen Problem“ in Österreich aufmerksam zu machen, hat der Tierschutzverein die Artenschutz-Kampagne „Auf (N)immer Wiedersehen“ ins Leben gerufen, die den Verlust der Biodiversität sichtbar machen soll.

Jeder kann im eigenen Garten helfen

Ein Großteil der rund 4.200 Schmetterlingsarten in Österreich sind unauffällige Nachtfalter (ca. 90 Prozent). Sie und die Tagfalter lassen sich schon durch kleine Veränderungen im eigenen Garten unterstützen. Schmetterlinge meiden penibel aufgeräumte Rasenflächen. Wer den Faltern helfen möchte, sollte auf Pestizide und Laubbläser verzichten, seltener mähen und stattdessen auf heimische Wildpflanzen, wilde Ecken sowie Raupenfutterpflanzen wie Brennnesseln setzen.