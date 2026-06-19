Alkotest verweigert: Lenker griff lieber zur Vodkaflasche

Im Bezirk Vöcklabruck sorgte ein 56-Jähriger für einen kuriosen Polizeieinsatz: Erst war er trotz abgenommenem Führerschein unterwegs, dann griff er beim Alkotest zur Flasche.

Der Griff zur Vodkaflasche wurde dem 56-Jährigen zum Verhängnis: Die Polizei wertete das als Verweigerung des Alkotests.

Der Griff zur Vodkaflasche wurde dem 56-Jährigen zum Verhängnis: Die Polizei wertete das als Verweigerung des Alkotests.

Zwei Tage zuvor war dem 56-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck (Oberösterreich) der Führerschein vorläufig abgenommen worden. Der Grund: ein Alkoholdelikt. Am Sonnerstagmorgen, 18. Juni 2026, stieg der Mann laut Polizei trotzdem wieder in seinen Wagen. Gegen 8 Uhr kam dann die Anzeige: Im Gemeindegebiet von Attersee sei ein Auto mit beschädigtem Reifen unterwegs.

Hund war dabei

Die Beamten trafen den 56-Jährigen mit seinem Auto am Fahrbahnrand der Nussdorferstraße an. Auch sein Hund saß im Wagen. Schon beim ersten Kontakt nahmen die Polizisten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung wahr. Ein Alkovortest deutete schließlich auf eine erhebliche Alkoholisierung hin.

Griff zur Flasche

Daraufhin forderten die Beamten den Mann zu einem Alkotest mit einem geeichten Alkomaten auf. Trotz mehrfacher Belehrung durch die Polizisten griff der 56-Jährige jedoch nicht zum Testgerät. Stattdessen nahm er eine auf dem Beifahrersitz liegende Vodkaflasche und trank daraus. Laut Polizei wird dieses Verhalten als Verweigerung des Alkotests gewertet. Wegen der starken Alkoholisierung verständigten die Beamten die Rettung. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sein Hund wurde an einen Bekannten übergeben. „Er wird angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.