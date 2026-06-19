Parken teurer als Butter? Warum dieses Rechenbeispiel dem Kärntnermilch-Chef Sorgen macht

Eine Stunde Parken in Wien kostet mehr als ein Viertel Butter: Mit diesem drastischen Vergleich warnt der Kärntnermilch-Chef vor dem extremen Wertverlust heimischer Lebensmittel: Es trifft Bauern und Molkerei.

Es sind alarmierende Fakten, mit denen die Führung der Kärntnermilch auf der heutigen Pressekonferenz an die Öffentlichkeit getreten ist. Im Fokus der Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2025 steht ein massiver wirtschaftlicher Umbruch, der die heimischen Milchbäuerinnen und Milchbauern im Jahr 2026 zunehmend fordert. Während das Jahr 2025 mit einem durchschnittlichen Auszahlungspreis von 55,76 Cent pro Kilogramm Milch (+13,8 % zum Vorjahr) noch das historisch beste Ergebnis für die Produzenten brachte, ist der Markt seither drastisch eingebrochen. Aktuell liegt der Auszahlungspreis im Jahr 2026 bei nur noch 43 Cent. Für die Betriebe bedeutet dies massive Einkommensverluste.

©5min.at Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Kärntnermilch aktiv

Der „Butter-Parkgebühr-Vergleich“ im Detail

Geschäftsführer Helmut Petschar verdeutlichte die aus Sicht der Landwirtschaft völlig verzerrte Teuerungsdebatte mit einem plakativen Rechenbeispiel: Wenn eine Stunde Parken in der Wiener Innenstadt mehr kostet als ein Viertel Kilo Butter im Supermarkt, laufe in der Bewertung von Lebensmitteln etwas grundlegend falsch. Bei Tiefstpreisen von 79 Cent für ein Viertel Butter im Handel verbleiben den Landwirten nach Abzug aller Kosten lediglich rund 15 Cent. Konsumstatistiken stützen diese Kritik: Der durchschnittliche Haushalt gibt heute nur noch 11,8 % seines Einkommens für Lebensmittel aus – lediglich 1,5 % (ca. 53 Euro pro Person und Jahr) entfallen dabei auf Milch und Milchprodukte.

„Wenn in Wien eine Stunde Parken mehr kostet als ein Viertel Butter, ist das meiner Meinung nach die völlig falsche Diskussion und es geht letztendlich um die Existenz unserer Bäuerinnen und Bauern.“ Kärntnermilch-Boss Helmut Petschar

Strukturwandel spitzt sich zu

Der wirtschaftliche Druck hinterlässt in Kärnten tiefe Spuren. Obmann Albert Petschar legte dazu die harten Zahlen des anhaltenden Strukturwandels vor: Im Jahr 2000 lieferten noch 1.950 Betriebe Milch an die Genossenschaft. Bis zum Ende des vergangenen Jahres ist diese Zahl auf 884 aktive Betriebe geschrumpft. Zwar hat sich die durchschnittliche Liefermenge pro Hof im selben Zeitraum von 45.000 Litern auf 123.000 Liter fast verdreifacht, der aktuelle Preissturz von rund 11 Cent pro Liter bedeutet für einen durchschnittlichen Lieferanten jedoch ein jährliches Minus von 15,000 Euro. Größere Vollerwerbsbetriebe büßen derzeit sogar bis zu 50.000 Euro im Jahr ein. Viele Höfe stehen damit vor einem finanziellen Problem.

„Es geht letztendlich um die Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region und es geht letztendlich um die Erhaltung der Kulturlandschaft, des Lebensraumes Kärntens, wo wir auch sind – wir produzieren zu 100 Prozent im Berggebiet.“ Helmut Petschar, Kärntnermilch

Internationale Marktkräfte belasten Region

Als Hauptursache für den Preisverfall gilt ein massives Überangebot auf dem europäischen Markt. Nachdem eine Überwindung von Tierseuchen (wie der Blauzungenkrankheit in Deutschland) die europaweite Milchproduktion Ende 2025 um bis zu 10 % ansteigen ließ, drückt die Menge nun auf die Preise. Zudem belasten geopolitische Faktoren die Absatzmärkte: Neben dem Ukraine-Krieg und den Konflikten im Nahen Osten sorgen veränderte Zollbestimmungen unter US-Präsident Trump in Richtung USA und China dafür, dass Exportmengen blockiert werden und der Druck auf dem europäischen Binnenmarkt zunimmt.

©5min.at 6,7 Millionen Investition, gesteigerter Umsatz und eine große Wertschöpfung: Die Kärntnermilch ist für das Bundesland Kärnten ein wichtiger Wirtschaftsmotor

Trotz Krise: Festhalten an Qualität und Investitionen

Die Kärntnermilch steuert der Krise mit einer strikten Qualitätsstrategie entgegen. Das Unternehmen erwirtschaftete 2025 bei einem Gesamtumsatz von rund 135 Millionen Euro ein leichtes bilanzielles Minus von 123.000 Euro – ein Beleg dafür, dass fast die gesamte Wertschöpfung in die Aufrechterhaltung des bäuerlichen Milchpreises floss. Gleichzeitig wurden 6,7 Millionen Euro in die Modernisierung des Standorts investiert (u. a. in ein Spezialmilchtanklager und einen neuen Milchpasteur). Auch der vollständige Verzicht auf die dauernde Anbindehaltung durch die Einführung des AMA-Gütesiegels „Tierhaltung Plus“ wurde erfolgreich umgesetzt. Rund 30 % der angelieferten Menge entfallen mittlerweile auf Bio-Milch, womit die Molkerei europaweit im Spitzenfeld liegt.

„Der Milchpreisverfall von vorigem Jahr auf heuer sind 11 Cent, das ist für einen Durchschnittslieferanten 15.000 Euro im Jahr. Für einen Vollerwerbsbetrieb, der liefert heute zwischen 40.000 und 50.000 Liter Milch im Monat, und da sind wir hier bei 50.000 Euro, was heuer weniger ausbezahlt wird. Und das ist mehr als gravierend.“ Kärntnermilch Obmann Albert Petschar

Politische Forderung nach Herkunftskennzeichnung

Um den Wirtschaftsstandort und die 209 Arbeitsplätze der Molkerei zu sichern, fordern Helmut und Albert Petschar von der Politik und der Gastronomie vehement eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Es könne nicht sein, dass die alpine Kulturlandschaft als Tourismusmagnet genutzt, in den heimischen Küchen aber vermehrt zu billigen Importprodukten gegriffen wird. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel müsse hierbei als verlässlicher Wegweiser für Konsumenten dienen.

Details zur Pressekonferenz in Spittal an der Drau Im Geschäftsjahr 2025 blickt die Kärntnermilch auf ein erfolgreiches, wenn auch von globalen Herausforderungen geprägtes Jahr zurück. Die genossenschaftliche Molkerei wurde von durchschnittlich 884 bäuerlichen Betrieben mit hochwertiger Rohmilch beliefert, wobei sich die gesamte Produktion zu 100 % auf das kleinstrukturierte Kärntner Berggebiet verteilt. Besonders hervorzuheben ist der hohe Stellenwert der Nachhaltigkeit: 213 Betriebe sind als Bio- bzw. Bio-Wiesenmilchbetriebe zertifiziert, was dazu führt, dass nahezu 30 % der gesamten Milch als hochwertige Bio-Wiesenmilch verarbeitet werden. Die durchschnittliche Rohmilchanlieferung pro Betrieb lag bei 123.161 Kilogramm und lag damit deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt. Am Standort in Spittal an der Drau blieb das Team mit 209 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Jahresende konstant. Wirtschaftlich konnte die Kärntnermilch ihren Nettoumsatz um 9,6 % auf ca. 135,49 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig sank der Exportumsatz um 5,76 % auf 34,4 Millionen Euro, was zu einer Exportquote von 25,41 % führte. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 128,78 Millionen Kilogramm Rohmilch verarbeitet, was einer durchschnittlichen Tagesverarbeitung von rund 352.822 Kilogramm entspricht. Vor dem Hintergrund internationaler wirtschaftlicher Unsicherheiten schloss die Molkerei das Jahr mit einem kalkulierten Minus vor Steuern (EGT) von rund 123.000 Euro ab. Dieses Ergebnis spiegelt den bewussten Kurs wider, Erträge direkt in den bäuerlichen Milchpreis sowie in die Zukunftsfähigkeit des Betriebs zu investieren. So erhielten die Landwirte einen Rekord-Milchauszahlungspreis von durchschnittlich 55,76 Cent netto pro Kilogramm (+13,8 % gegenüber 2024), während der Bio-Wiesenmilch-Zuschlag bei 8,839 Cent netto pro Kilogramm lag. Gleichzeitig investierte das Unternehmen rund 6,7 Millionen Euro in seine Infrastruktur. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten die Erweiterung des Spezialmilch-Tanklagers, die Einführung einer automatischen Betriebsdatenerfassung für effizientere Produktionsprozesse, die Umsetzung der ersten Phase einer neuen ERP-Software sowie eine thermische Dachsanierung zur Steigerung der Energieeffizienz. Ergänzt wurden diese Optimierungen durch einen neuen Plattenwärmetauscher und die komplette Erneuerung des Elektroverteilerraums. Im Bereich der Nachhaltigkeit erzeugt die Molkerei bereits etwa 25 % ihres Strombedarfs über eine eigene PV-Anlage und plant gemeinsam mit der Kelag ein Biomasse-Kraftwerk, um Erdgas künftig zu 100 % zu ersetzen. Ihre hohen Qualitätsstandards bewies die Kärntnermilch unter anderem beim unangekündigten IFS-Audit (International Food Standard), das auf höherem Niveau mit hervorragenden 95,42 % bestanden wurde. Insgesamt wurden im Jahr 2025 23 interne und externe Audits komplett ohne Beanstandungen absolviert. Zudem setzten die Betriebe das von der AMA neu eingeführte Qualitätsprogramm „Tierhaltung PLUS“ zu 100 % um, welches den Milchkühen unter anderem palmölfreies Futter und mehr als 120 Tage Bewegungsmöglichkeit im Jahr garantiert. Auch die Innovationskraft und Produktqualität spiegeln sich im Sortiment und in zahlreichen Auszeichnungen wider. So wurde die High-Protein-Marke „Milk fit“ mit zuckerfreien Proteindrinks in den Sorten Vanille und Schokolade erfolgreich reaktiviert. Neue Akzente im Kühlregal setzen zudem die Produkte „Der Wilde Österreicher“ und „Die zarte Österreicherin“, die mit einem frechen Verpackungsdesign gezielt jüngere Konsumenten für traditionellen Kärntner Bergkäse begeistern sollen. Zu den größten Erfolgen des Jahres zählt der Gewinn des AMA-Käsekaisers 2025 für den Bio Wiesenmilch Rahmkäse als besten Bio-Käse Österreichs. Darüber hinaus wurde das Gesamtsortiment von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) bereits zum 22. Meil mit dem Preis für langjährige Produktqualität geehrt. Bei der 17. Internationalen Käsiade in Tirol gab es Gold für Die zarte Österreicherin, den Bio Wiesenmilch Draudamer und die Kärntnermilch Jogurtbutter. Internationale Erfolge feierte man zudem bei der AGRA in Slowenien mit 5 Qualitätschampions und 18 großen Goldmedaillen sowie bei den World Cheese Awards mit Silber für die Mölltaler Almkäse Selektion und Bronze für den klassischen Mölltaler Almkäse. Die Kärntnermilch verweist angesichts der aktuell sehr schwierigen Marktlage und sinkender internationaler Notierungen auf die fundamentale Bedeutung der heimischen Milchwirtschaft für die Versorgungssicherheit, den Tourismus und den Erhalt der Kulturlandschaft. Sie fordert daher vehement eine sachliche, faktenbasierte Diskussion sowie Fairness entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert