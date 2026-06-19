Reifenplatzer auf der A8: Pferde mussten umgeladen werden

Bei der Abfahrt Pichl bei Wels musste gestern ein Pferdetransporter nach einem Reifenplatzer anhalten. Die Pferde wurden vor Ort umgeladen, die Abfahrt war rund 45 Minuten gesperrt.

Ein Reifenplatzer bei einem Pferdetransporter hat am Donnerstag, 18. Juni, auf der A8 für einen tierischen Einsatz gesorgt. Passiert ist das Ganze bei der Abfahrt Pichl bei Wels (Oberösterreich). Weil Pferde an Bord waren, war besonders viel Feingefühl gefragt. Die Tiere mussten noch vor Ort umgeladen werden. Damit das sicher und möglichst stressfrei ablaufen konnte, wurde die Abfahrt gesperrt. Rund 45 Minuten lang war die Abfahrt Pichl bei Wels nicht befahrbar. So konnten die Einsatzkräfte in Ruhe arbeiten. Auch für die Pferde sollte die Situation kontrolliert bleiben.

Pferde umgeladen

Nach dem Reifenplatzer ging es vor Ort darum, die Tiere sicher in einen anderen Transport zu bringen. Genau dabei war die Zusammenarbeit aller Beteiligten wichtig. Die Lage konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Laut ASFINAG lief der Einsatz geordnet ab. „Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten – auch der Pferde – konnte die Situation rasch und kontrolliert abgewickelt werden“, so die ASFINAG abschließend.