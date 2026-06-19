Matura-Zeugnisse sind da: So gut haben Österreichs Schüler heuer abgeschnitten

Der Prüfungsmarathon ist geschlagen und Österreichs Maturanten können endlich durchatmen. Die Ergebnisse der Zentralmatura 2026 sind da und zeigen: Die Schüler haben trotz des enormen Drucks voll abgeliefert.

Österreichs Maturanten können zufrieden auf die standardisierte Reife- und Diplomprüfung (sRDP) 2026 zurückblicken. Die vorläufigen Ergebnisse des Haupttermins zeigen, dass die Zahl der positiven Abschlüsse sowie die „Sehr gut“-Quoten an den AHS und BHS im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben sind. Bildungsminister Christoph Wiederkehr gratulierte den Absolventen herzlich und bezeichnete die Matura als persönlichen Meilenstein, während er gleichzeitig dem Lehr- und Schulpersonal für die jahrelange Begleitung dankte.

BHS und AHS gut abgeschlossen

An den AHS bestanden 99,2 Prozent der Schüler im Fach Deutsch (2025: 99,2 Prozent), 98,7 Prozent in Englisch (2025: 98,9 Prozent) und 97,7 Prozent in Mathematik (2025: 97,9 Prozent). Den höchsten Anteil an „Sehr gut“-Noten gab es in Englisch mit 22,6 Prozent. Ein ähnlich stabiles Bild zeigt sich an den BHS: Hier absolvierten 99,2 Prozent in Deutsch (2025: 99,0 Prozent), 98,9 Prozent in Englisch (2025: 98,6 Prozent) und 98,0 Prozent in Angewandter Mathematik (2025: 97,2 Prozent) positiv. Auch hier führte Englisch die Riege der Bestnoten mit einer „Sehr gut“-Quote von 17,2 Prozent an. Die finalen Daten werden nach einer Überprüfung durch die Statistik Austria Ende Dezember 2026 veröffentlicht.