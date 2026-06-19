Online-Vertrag-Widerruf per Kopfdruck? Das wird nun zur Pflicht

Wer kennt es nicht? Ein Online-Kauf ist mit einem einzigen Klick abgeschlossen, aber wenn man es dann doch nicht will, beginnt das große Suchen. Damit ist Schluss.

Das Online-Shopping und der Abschluss von digitalen Dienstleistungen werden für Konsumenten in Österreich bald erheblich sicherer und transparenter. Die zugrundeliegende EU-Richtlinie (EU) 2023/2673 für den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen tritt am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, offiziell in Kraft. Die heimische Einführung eines verpflichtenden Widerrufsbuttons steht kurz bevor – mit etwas Verspätung. Laut Informationen des Justizministeriums wird das Gesetz zur Einführung des Buttons spätestens bis zum Jahresende in Kraft treten, so in mehreren Medienberichten. Damit wird eine entsprechende EU-Vorschrift umgesetzt, die sicherstellen soll, dass der Widerruf eines online abgeschlossenen Vertrages in Zukunft genauso einfach und unkompliziert funktioniert wie der eigentliche Vertragsabschluss selbst – nämlich mit nur einem einzigen Klick.

Das ändert sich für Konsumenten

Wie die Europäische Kommission berichtet, ändert sich Folgendes: Die bewährte gesetzliche Frist von 14 Tagen, innerhalb derer Verbraucher ohne Angabe von Gründen von Online-Käufen zurücktreten können, bleibt vom neuen Button unberührt. Der Button dient lediglich als technisches Werkzeug, um dieses Recht barrierefrei und ohne versteckte Hürden oder mühsame E-Mail-Korrespondenzen einzufordern. Wie bisher gibt es jedoch auch beim schnellen Klick-Widerruf rechtliche Ausnahmen: Individuell nach Kundenwunsch angefertigte Waren (z. B. personalisierte Kleidung oder Möbel) sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Schnell verderbliche Lebensmittel oder Produkte mit kurzer Haltbarkeit können ebenfalls nicht storniert werden.