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/ ©cottonbro studio/pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine junge Frau beim Online Shopping.
Das Justizministerium bringt das Gesetz für den Kündigungs-Button bis Jahresende auf den Weg.
Österreich
19/06/2026
Bis Ende des Jahres

Online-Vertrag-Widerruf per Kopfdruck? Das wird nun zur Pflicht

Wer kennt es nicht? Ein Online-Kauf ist mit einem einzigen Klick abgeschlossen, aber wenn man es dann doch nicht will, beginnt das große Suchen. Damit ist Schluss.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)
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Das Online-Shopping und der Abschluss von digitalen Dienstleistungen werden für Konsumenten in Österreich bald erheblich sicherer und transparenter. Die zugrundeliegende EU-Richtlinie (EU) 2023/2673 für den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen tritt am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, offiziell in Kraft. Die heimische Einführung eines verpflichtenden Widerrufsbuttons steht kurz bevor – mit etwas Verspätung. Laut Informationen des Justizministeriums wird das Gesetz zur Einführung des Buttons spätestens bis zum Jahresende in Kraft treten, so in mehreren Medienberichten. Damit wird eine entsprechende EU-Vorschrift umgesetzt, die sicherstellen soll, dass der Widerruf eines online abgeschlossenen Vertrages in Zukunft genauso einfach und unkompliziert funktioniert wie der eigentliche Vertragsabschluss selbst – nämlich mit nur einem einzigen Klick.

Das ändert sich für Konsumenten

Wie die Europäische Kommission berichtet, ändert sich Folgendes: Die bewährte gesetzliche Frist von 14 Tagen, innerhalb derer Verbraucher ohne Angabe von Gründen von Online-Käufen zurücktreten können, bleibt vom neuen Button unberührt. Der Button dient lediglich als technisches Werkzeug, um dieses Recht barrierefrei und ohne versteckte Hürden oder mühsame E-Mail-Korrespondenzen einzufordern. Wie bisher gibt es jedoch auch beim schnellen Klick-Widerruf rechtliche Ausnahmen: Individuell nach Kundenwunsch angefertigte Waren (z. B. personalisierte Kleidung oder Möbel) sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Schnell verderbliche Lebensmittel oder Produkte mit kurzer Haltbarkeit können ebenfalls nicht storniert werden.

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