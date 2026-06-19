KI übernimmt das Mikro bei IKEA

In ersten österreichischen Filialen, wie seit Montag in Wien Nord, stammen die Kundendurchsagen jetzt von einer künstlichen Intelligenz statt von echten Menschen. Das Ziel des Möbelkonzerns: Standardisierte Ansagen und mehr Zeit

Durch die standardisierten Ansagen soll mehr Zeit für die Mitarbeitenden bleiben, die so von Routineaufgaben entlastet werden, heißt es.

Durch die standardisierten Ansagen soll mehr Zeit für die Mitarbeitenden bleiben, die so von Routineaufgaben entlastet werden, heißt es.

Das Ziel des Möbelkonzerns: Standardisierte Ansagen und mehr Zeit für die Mitarbeitenden, die so von Routineaufgaben entlastet werden. Basis für die aktuelle KI-Stimme ist übrigens eine echte Mitarbeiterin aus Österreich, wie IKEA-Pressesprecherin Christina Strauss gegenüber dem ORF Wien bestätigte. Ob die Durchsagen in Zukunft – passend zum schwedischen Werbe-Image – einen charmanten Akzent bekommen, steht allerdings noch in den Sternen.

Projekt im IKEA Wien-Nord noch in Testphase

Laut dem Möbelkonzern befindet sich das Projekt in Wien Nord derzeit in der Testphase. Das langfristige Ziel ist eine österreichweit einheitliche Qualität bei allen Standardansagen. In Zukunft soll das System zudem genutzt werden, um bundesweite Produkt- und Servicehinweise zentral einzuspielen. Die Initiative für diesen Testlauf kam direkt aus Österreich. Durch die Automatisierung der Durchsagen gewinnt das Team im Einrichtungshaus wertvolle Zeit, um sich voll und ganz auf die Beratung der Kundschaft zu konzentrieren.

Durchsagen in Notfällen bleiben aber live

Die Automatisierung betrifft jedoch nicht das gesamte Spektrum: Notfallmeldungen und Sonderinformationen werden weiterhin live von geschultem Personal durchgegeben. Laut IKEA ist zudem noch nicht final entschieden, ob die KI-Stimme nach Abschluss der Testphase wie geplant flächendeckend implementiert wird.