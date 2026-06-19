Bundesregierung will bei Integration sparen: „Kürzen nicht blind, setzen klare Prioritäten“

Weniger Geld, aber höhere Erwartungen: So sieht der Kurs der Bundesregierung bei der Integration aus. Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte am Freitag die Budgetpläne für 2027 und 2028.

Das Integrationsressort von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) kürzt bei den Ausgaben. Für Integration stehen 2027 rund 124 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr Budget erhält aber der Integrationsfonds (ÖIF).

Das Integrationsressort von Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) kürzt bei den Ausgaben. Für Integration stehen 2027 rund 124 Millionen Euro zur Verfügung. Mehr Budget erhält aber der Integrationsfonds (ÖIF).

Das Budget für Integration wird in den kommenden zwei Jahren deutlich zusammengestrichen: Statt der für dieses Jahr erwarteten 143 Millionen Euro stehen 2027 nur noch 124 Millionen und 2028 rund 126 Millionen Euro zur Verfügung. Das gab Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Freitag, den 19. Juni bekannt. Laut Bauer seien die zentralen Aufgaben – insbesondere die Deutschkurse und das verpflichtende Integrationsprogramm – trotz der Einsparungen garantiert.

Trotz Budgetkürzungen mehr Plätze bei Deutschkursen

Trotz der Einsparungen betonte die Ministerin, dass Kernbereiche wie Deutschkurse und das verpflichtende Integrationsprogramm unangetastet bleiben. „Wir kürzen nicht blind. Wir setzen klare Prioritäten“, stellte Bauer bei der Präsentation klar. Beim Spracherwerb ortet die Ministerin den größten Hebel: Mit jeweils 61 Millionen Euro für die Jahre 2027 und 2028 soll das Kursangebot ausgebaut werden. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) peilt künftig bis zu 68.000 Lernplätze jährlich an. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr rechnet man mit etwa 50.000 Plätzen. Erreicht werde das etwa durch Vorlesungen vor Ort und via Internet, Onlinekurse, Selbstlernseiten und Kompaktkurse für Wiederholer.

Bauer kritisiert: Niedrige Erfolgsquote bei Integrationsprüfungen

Kritik übte die Ministerin an der aktuellen Erfolgsbilanz der Integrationsprüfungen. „Nur knapp jede zweite Integrationsprüfung wird bestanden“, bemängelte Bauer. Auch bei den Kursabbrüchen ortet sie Handlungsbedarf: Allein im Jahr 2025 seien mehr als 13.000 Deutsch- und Wertekurse ohne Entschuldigung abgebrochen worden.

Deutsch-und Wertekurse werden verpflichtend

Die Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen wird künftig zur Pflicht. Zudem müssen die Wertekurse zwingend mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Wer ohne triftigen Grund vereinbarte Termine oder Maßnahmen versäumt, muss mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Parallel dazu erfährt das verpflichtende Integrationsprogramm eine inhaltliche Aufwertung, wofür dem Österreichischen Integrationsfonds zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Das neue Konzept setzt vor allem auf eine persönliche Betreuung durch ein strukturiertes Casemanagement sowie auf fortlaufende Feedbackgespräche, in denen die Fortschritte der Teilnehmenden festgehalten werden.

30 Millionen Euro Einsparung bei Familienleistungen

Ein zusätzlicher Fokus liegt auf den Familienleistungen für Menschen in der Grundversorgung. Hier zieht die Regierung eine klare Grenze: Wer bereits Leistungen aus der Grundversorgung zur Sicherung des Lebensunterhalts erhält, soll künftig keine extra Familienförderungen mehr beziehen können.