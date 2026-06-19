„Sieben Wochen lang“: Siebenschläfertag prophezeit anhaltende Hitze

"Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag", lautet die alte Bauernregel. Dass dieser Fall heuer tatsächlich eintritt, das befürchten angesichts der aktuellen Hitzewelle viele...

Die Siebenschläfer-Regel beschreibt erstaunlich zuverlässig das Wettergeschehen ab Ende Juni. Der Grund dafür findet sich in einer Besonderheit der Erdatmosphäre.

Die Siebenschläfer-Regel beschreibt erstaunlich zuverlässig das Wettergeschehen ab Ende Juni. Der Grund dafür findet sich in einer Besonderheit der Erdatmosphäre.

Laut der traditionellen Weisheit soll das Wetter des Siebenschläfertages am 27. Juni die darauffolgenden sieben Wochen bestimmen. Es ist eine der bekanntesten Bauernregeln überhaupt. Heuer hoffen allerdings viele, dass sich diese Bauernregel nicht bewahrheitet, denn: Der Siebenschläfertag fällt voraussichtlich mitten in eine große Hitzewelle.

Siebenschläferregel gilt als recht treffsicher

Zwar verweisen Wetterexperten darauf, dass für den Sommerverlauf nicht ein bestimmtes Datum, sondern die atmosphärische Konstellation um die Jahresmitte ausschlaggebend ist. Dennoch besitzt die Siebenschläfer-Theorie eine bemerkenswerte Trefferquote. Dies liegt vor allem an den mitteleuropäischen Großwetterlagen, die in diesem Zeitraum häufig über Wochen hinweg stabil bleiben.

Mächtiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa

Genau darauf steuern wir laut den aktuellen Wettermodellen zu. Ein mächtiges Hoch über weiten Teilen Europas bringt Österreich kräftig ins Schwitzen. In den nächsten Tagen sind vielerorts Höchstwerte von über 30 Grad drin, punktuell wird es sogar noch heißer. Meteorologen gehen davon aus, dass uns die Hitze bis in die finale Juniwoche – und somit über den Siebenschläfertag hinaus – erhalten bleibt.

„Siebenschläfertag“: Woher kommt er eigentlich?

Der Siebenschläfer ist ein kleines, nachtaktives Nagetier. Aber mit dem Siebenschläfertag am 27. Juli hat es überraschenderweise gar nichts zu tun. Vielmehr geht der Name „Siebenschläfertag“ auf eine alte Legende zurück: Demnach flohen die sieben Brüder Johannes, Serapion, Martinianus, Dionysius, Constantinus, Maximus und Malchus vor der Christenverfolgung durch Kaiser Decius im Jahr 251 in eine Höhle bei Ephesus. Dort mauerten ihre Verfolger die Brüder ein. Die sieben fielen daraufhin laut der Legende in einen tiefen Schlaf. Etwa 200 Jahre später – im Jahr 446 – soll die Höhle dann entdeckt worden sein und die sieben Brüder seien aus ihrem Schlaf erwacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert