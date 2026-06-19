35,6 Grad in Innsbruck: Bisher heißester Tag des Jahres

Europa schwitzt – und Tirol ganz besonders. Mit dem 19. Juni 2026 erleben wir den bislang heißesten Tag des Jahres und den Startschuss für eine markante Hitzewelle.

Eine Hitzewelle erfasst derzeit weite Teile Europas. Die GeoSphere Austria-Messstation Innsbruck Universität registrierte am Freitagnachmittag 35,6 Grad und somit den Höchstwert. Auf den Plätzen zwei, drei und vier landeten ebenfalls Messstationen in Tirol.

„Verantwortlich für die Hitzewelle ist die Zufuhr subtropischer Warmluft mit einem Ausläufer des Azorenhochs. Am heißesten war es dabei im Inntal und im östlichen Flachland“. GeoSphere Austria-Klimatologe Peter Müller

Solche Hitzetage werden immer häufiger

Am Freitag überschritten an 186 von insgesamt 273 Messstationen der GeoSphere Austria die Temperaturen die 30-Grad-Marke und registrierten damit einen Hitzetag. Solche Tage werden laut Müller in Österreich deutlich häufiger: „Die mittlere Zahl der Hitzetage pro Jahr ist von 1961 bis 2024 in Wien und Innsbruck um rund 27 Tage gestiegen, am wenigsten ausgeprägt in Salzburg und Bregenz mit 13 bzw. 14 Tagen. Was früher Ausnahme war, gehört heute zum sommerlichen Normalfall.“

Extrem hohe Werte auch in Wien, Oberösterreich und Niederösterreich

Mit jeweils 34,8 Grad landeten die Messstationen Haiming und Mayrhofen (beide Tirol) ex aequo auf Platz zwei. Dicht dahinter Imst mit 34,6 Grad. Auf den weiteren Rängen Wien-Innere Stadt mit 34,5 Grad, Innsbruck-Flughafen mit 34,3 Grad, Bad Deutsch-Altenburg (NÖ), Jenbach und Landeck (beide Tirol) mit jeweils 34,2 Grad und Schärding (OÖ) mit 34,1 Grad. Mooslandl war mit 33,8 Grad der heißeste Ort der Steiermark. Jeweils 33,7 Grad registrierten die Messstationen in Wien-Hohe Warte, Braunau/Ranshofen, Bad Goisern (beide OÖ), Krems, Mistelbach und Wieselburg (alle NÖ).