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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen burger king und ein kaputtes auto.
Die betagte Lenkerin soll das Bremspedal mit dem Gas verwechselt haben.
Sankt Pölten
19/06/2026
Pedale vertauscht

In Burger King-Filiale gekracht: Pensionistin verliert Kontrolle über ihr Auto

Schrecksekunde auf der A1 in Niederösterreich: Ein Auto ist am Freitagnachmittag ungebremst in ein Fast-Food-Lokal auf einer Raststation gerast. Mitten im Geschehen: Eine Schülergruppe aus Tschechien, die dort gerade Rast machte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Eine Pensionistin soll am Freitagnachmittag, den 19. Juni 2026, die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben und in eine gut besuchte Burger King-Filiale im Bezirk Sankt Pölten gekracht sein. Das berichtet die „Krone“. Laut Polizei habe die Frau das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt.

Tschechischer Schüler durch Splitter leicht verletzt

Der Vorfall ging für die Restaurantbesucher glimpflich aus: Lediglich ein tschechischer Schüler zog sich durch umherfliegende Glassplitter leichte Verletzungen am Bein zu. Er war jedoch transportfähig und konnte die Heimreise gemeinsam mit seiner Klasse fortsetzen.

Lenkerin des Unfallautos im Spital

Die Pensionistin, die für den Unfall verantwortlich war, soll sich ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen haben. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus Sankt Pölten gebracht.

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