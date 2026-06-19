Extrem heiß und schwül: Temperaturen steigen am Samstag noch weiter an

Die Temperaturen kraxeln noch weiter hinauf: Wien und das Weinviertel könnten die 37-Grad-Marke knacken, doch die Hitze bringt auch ordentlich Zündstoff mit sich: Am Nachmittag drohen teils schwere Unwetter mit Starkregen.

Vor allem in Wien und im Weinviertel sind extrem hohe Temperaturen zu erwarten.

Vor allem in Wien und im Weinviertel sind extrem hohe Temperaturen zu erwarten.

Bei drückender Schwüle steigert sich die Hitze im Tagesverlauf des Samstags auf bis zu 37 Grad, wobei das Weinviertel, Wien und selbst die Berge außergewöhnlich hohe Temperaturen und viel Sonnenschein erleben. Ab dem Mittag entladen sich von den Salzburger Gebirgsgauen bis zur Steiermark teils heftige Gewitter mit großen Regenmengen, während es in Vorarlberg und im Burgenland weitgehend ruhig bleibt.

Vorarlberg bleibt am ehesten gewitterfrei

Am Nachmittag sind im Bergland verbreitet Schauer oder Gewitter zu erwarten. Am ehesten bleibt es in den Bergen Vorarlbergs gewitterfrei. Der Wind weht abseits der Schauer nur schwach bis mäßig, die Temperaturen bewegen sich in 1500 m Höhe zwischen 16 und 22 Grad.