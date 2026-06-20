Eskalation im Schwimmbad: Badegast bedroht Securitys mit Messer

Am 19. Juni 2026 kam es um 16.45 Uhr beim Westeingang des Tivoli Schwimmbades in Innsbruck, Tirol, zu einem Streit zwischen drei Badegästen und zweiSecuritymitarbeitern (31 und 26 Jahre alt) des Schwimmbades. Ein 22-jähriger Somalier und ein 23-jähriger Kameruner wurden nach einem Verstoß gegen die Hausordnung vom Sicherheitspersonal aus dem Schwimmbad verwiesen. Dann eskalierte die Situation.

Mit Klappmesser bedroht

Der Somalier verhielt sich aggressiv und versetzte dem 31-jährigen Securitymitarbeiter einen Kopfstoß. In weiterer Folge mischte sich ein unbeteiligter 22-jähriger afghanischer Badegast in die Auseinandersetzung ein und bedrohte die beiden Securitymitarbeiter mit einem Klappmesser. Mehrere alarmierte Polizeistreifen konnten die Situation unter Kontrolle bringen.

Vier Personen verletzt

Die beiden Securitymitarbeiter sowie der Somalier und der von der Polizei festgenommene afghanische Staatsangehörige wurden nur leicht verletzt. Das Klappmesser wurde sichergestellt, gegen den 22-jährigen Afghanen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.