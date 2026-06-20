Sonderzustellung in den USA: Fanpost landet per Fallschirm beim ÖFB-Team

Ganz Österreich schickt Rückenwind in die USA: Kurz vor dem zweiten Spiel bekam das Nationalteam tausende Nachrichten aus der Heimat. Ein Teil davon landete sogar per Fallschirm.

Kurz vor dem zweiten Spiel bekam das österreichische Nationalteam in den USA Fanpost aus der Heimat - ein Teil davon kam spektakulär per Fallschirm.

Kurz vor dem zweiten Spiel bekam das österreichische Nationalteam in den USA Fanpost aus der Heimat - ein Teil davon kam spektakulär per Fallschirm.

Nach dem 3:1-Sieg in der ersten Spielrunde ist die Stimmung rund um das österreichische Nationalteam groß. Kurz vor dem zweiten Spiel in den USA kam jetzt noch eine besondere Ladung Motivation an. Fans aus ganz Österreich hatten persönliche Botschaften gestaltet. Darunter waren aufmunternde Worte, Glückwünsche, Zeichnungen und Fotos.

©Österreichische Post AG Die Nationalteam-Spieler (v.l.) Florian Wiegele, Phillipp Mwene, Alessandro Schöpf mit Fanpost aus Österreich.

Luftpost einmal anders

Zugestellt wurde die Fanpost aber nicht ganz gewöhnlich. Ein Teil der Sendungen kam mit einem Fallschirmsprung zum Nationalteam. Überbracht wurde er von Sophie Grill, österreichische Fallschirmspringerin, Para-Ski-Athletin und ehemalige Skirennläuferin. Die restlichen Botschaften wurden mit einem E-Fahrzeug der Österreichischen Post transportiert.

©Österreichische Post AG „Sonderzustellerin“ und Fallschirmspringerin Sophie Grill am Weg zum österreichischen Nationalteam.

Rucksack voller Grüße

Für Grill war diese Zustellung alles andere als Alltag. „Es war unglaublich: Ich hatte für den Sprung einen großen Rucksack voller Fanpost mit und die restlichen Fanbotschaften wurden in einem E-Fahrzeug transportiert. Es freut mich, dass ich all die großartigen Nachrichten übergeben darf und so eine Verbindung zwischen dem Team und den Fans herstellen kann“, sagt sie. Damit kam die Unterstützung aus Österreich sprichwörtlich aus der Luft.

„Man merkt, dass die Unterstützung und Vorfreude riesengroß ist“

Auch bei den Spielern kam die Aktion an. Alessandro Schöpf sagt: „Es waren viele schöne Briefe dabei und genau diese Botschaften motivieren uns natürlich sehr für die bevorstehenden Spiele.“ Phillipp Mwene spürt ebenfalls den Rückhalt aus der Heimat: „Man merkt, dass die Unterstützung und Vorfreude riesengroß ist. All das bedeutet uns sehr viel und gibt uns Kraft, vor allem weil wir so viel Unterstützung aus ganz Österreich bekommen.“

Schreiben geht noch

Wer dem Nationalteam noch etwas mitgeben möchte, kann weiterhin Fanpost schreiben und verschicken. Die Österreichische Post sammelt nach wie vor eingehende Sendungen und bringt sie zu den Spielern. Nach dieser Aktion ist klar: Manchmal braucht es für echte Fanliebe nicht nur Herz, sondern auch einen Fallschirm.