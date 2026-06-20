Wetterwarnungen für Österreich: Gewitter, Hagel und Hitze
Heute wird es heiß in Österreich. Und die Gewittergefahr steigt zusätzlich.
Österreichweit wird es heute heiß. Temperaturen rund um 36 Grad erwarten uns in einigen Teilen des Landes. Und die Gewittergefahr steigt an.
Bis zu 36 Grad
Das überwiegend sonnige und hochsommerlich heiße Wetter setzt sich fort. Der Samstag startet im ganzen Land strahlend sonnig, es sind kaum Wolken am Himmel. „Erst am späteren Vormittag machen sich erste Quellwolken bemerkbar, die am Nachmittag dichter und mächtiger werden“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Während uns heute Höchstwerte von 30 bis 36 Grad ins Schwitzen bringen. wobei der Osten des Landes die Spitzenwerte knackt, gibt es stellenweise auch einige Wetterwarnungen.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Gewitter, Hagel und Starkregen
In weiten Teilen des Landes ist heute mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Wer trocken bleiben möchte, braucht heute eine große Portion Glück: Lediglich ganz im östlichen Burgenland sowie im Vorarlberger Rheintal stehen die Chancen gut, komplett niederschlagsfrei durch den Tag zu kommen. Abseits der Gewitterzellen bleibt es windtechnisch ruhig, der Wind weht meist nur schwach.
Wetterwarnungen für ganz Österreich
Die GeoSphere Austria gibt für einige Teile Österreichs heute eine orange und gelbe Wetterwarnung bezüglich Hitze aus. Diese Bundesländer sind besonders betroffen: Kärnten, Steiermark, Burgenland, Niederösterreich, stellenweise Salzburg, Oberösterreich und Wien. Aber auch gewittertechnisch wird gewarnt. Es kann zu Starkregen und Gewittern kommen. Die Unwetterzentrale (UWZ) warnt auch vor Hagel.
Der Sonntag
Der Sonntag startet in ganz Österreich absolut kaiserlich. Am Vormittag zeigt sich der Himmel vielerorts sogar noch komplett wolkenlos, perfektes Wetter also für einen Ausflug zum See oder eine morgendliche Tour. Doch die Idylle trügt, denn im Laufe des Tages braut sich etwas zusammen. Gewitter- und Hagel-Schwerpunkt im Süden Spätestens ab der Mittagszeit schießen recht verbreitet dicke Quellwolken in die Höhe. Danach steigt die Schauer- und Gewitterneigung im ganzen Land rasant an. Besonders aufpassen müssen alle im Süden und Südosten Österreichs: Hier liegt heute der absolute Niederschlagsschwerpunkt. Es kann nicht nur wie aus Kübeln regnen, auch örtlicher Hagel ist absolut nicht ausgeschlossen. Wer trocken bleiben möchte, hat am Sonntag in Vorarlberg sowie lokal an der Alpennordseite die besten Karten, dort bleibt es meistens trocken.
Die Temperaturen am Sonntag
Nach milden Frühtemperaturen zwischen 13 und 21 Grad klettert das Thermometer tagsüber auf schweißtreibende 30 bis 35 Grad. Abseits der Gewitterzellen weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, kann aber bei den Unwettern kurzzeitig kräftig auffrischen. Also: Packt die Badesachen ein, aber behaltet den Himmel im Auge.
Kurzübersicht über Samstag & Sonntag:
Wien, Niederösterreich & Burgenland (Der Osten)
Die Bundeshauptstadt, das Burgenland und Niederösterreich stehen am Wochenende im absoluten Hitzefokus. Hier werden am Samstag die Spitzenwerte von bis zu 36 Grad geknackt, weshalb auch eine orange Hitze-Wetterwarnung aktiv ist. Am Samstagabend und vor allem am Sonntag steigt aber auch hier im Flach- und Hügelland das Risiko für heftige Hitzegewitter mit Hagel und Starkregen deutlich an. Wer komplett trocken bleiben will, hat lediglich im östlichen Burgenland eine Chance.
Steiermark & Kärnten (Der Süden)
Im Süden wird es am Wochenende nicht nur extrem heiß mit Werten weit über 30 Grad, sondern auch drückend schwül. Für beide Bundesländer gilt eine Hitze- und Unwetterwarnung. Während sich am Samstag vor allem am Nachmittag und Abend teils schwere Gewitter über den Bezirken entladen können, verlagert sich der absolute Unwetter-Schwerpunkt am Sonntag in den Süden und Südosten. Hier drohen dann heftiger Starkregen („Regen wie aus Kübeln“) und lokaler Hagel.
Oberösterreich & Salzburg (Die Mitte)
Auch in Oberösterreich und Salzburg sorgt der Hochsommer für schweißtreibende Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke samt gelber und oranger Wetterwarnungen. Am Samstag starten beide Bundesländer recht freundlich, ab den Mittagsstunden schießen jedoch mächtige Quellwolken in die Höhe. Besonders im Salzburger Lungau und entlang der Tauern sowie im oberösterreichischen Bergland muss am Nachmittag mit teils kräftigen Wärmegewittern gerechnet werden. Am Sonntag beruhigt sich die Lage an der Alpennordseite lokal etwas und es bleibt meist trocken.
Tirol & Vorarlberg (Der Westen)
Der Westen zeigt sich am Wochenende wettertechnisch am stabilsten. Zwar klettern auch in Tirol und Vorarlberg die Temperaturen ordentlich nach oben, die Unwettergefahr ist im Vergleich zum Rest des Landes aber deutlich geringer. Das Vorarlberger Rheintal gehört zu den wenigen Regionen, die am Samstag komplett niederschlagsfrei bleiben dürften. Auch der Sonntag bringt für Vorarlberg und weite Teile Tirols überwiegend kaiserliches Ausflugswetter – hier bleibt es größtenteils trocken.