Wetterwarnungen für Österreich: Gewitter, Hagel und Hitze

Österreichweit wird es heute heiß. Temperaturen rund um 36 Grad erwarten uns in einigen Teilen des Landes. Und die Gewittergefahr steigt an.

Bis zu 36 Grad

Das überwiegend sonnige und hochsommerlich heiße Wetter setzt sich fort. Der Samstag startet im ganzen Land strahlend sonnig, es sind kaum Wolken am Himmel. „Erst am späteren Vormittag machen sich erste Quellwolken bemerkbar, die am Nachmittag dichter und mächtiger werden“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Während uns heute Höchstwerte von 30 bis 36 Grad ins Schwitzen bringen. wobei der Osten des Landes die Spitzenwerte knackt, gibt es stellenweise auch einige Wetterwarnungen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gewitter, Hagel und Starkregen

In weiten Teilen des Landes ist heute mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Wer trocken bleiben möchte, braucht heute eine große Portion Glück: Lediglich ganz im östlichen Burgenland sowie im Vorarlberger Rheintal stehen die Chancen gut, komplett niederschlagsfrei durch den Tag zu kommen. Abseits der Gewitterzellen bleibt es windtechnisch ruhig, der Wind weht meist nur schwach.

Wetterwarnungen für ganz Österreich

Die GeoSphere Austria gibt für einige Teile Österreichs heute eine orange und gelbe Wetterwarnung bezüglich Hitze aus. Diese Bundesländer sind besonders betroffen: Kärnten, Steiermark, Burgenland, Niederösterreich, stellenweise Salzburg, Oberösterreich und Wien. Aber auch gewittertechnisch wird gewarnt. Es kann zu Starkregen und Gewittern kommen. Die Unwetterzentrale (UWZ) warnt auch vor Hagel.

©GeoSphere Austria Die Wetterwarn-Karte dr GeoSphere Austria.

Der Sonntag

Der Sonntag startet in ganz Österreich absolut kaiserlich. Am Vormittag zeigt sich der Himmel vielerorts sogar noch komplett wolkenlos, perfektes Wetter also für einen Ausflug zum See oder eine morgendliche Tour. Doch die Idylle trügt, denn im Laufe des Tages braut sich etwas zusammen. Gewitter- und Hagel-Schwerpunkt im Süden Spätestens ab der Mittagszeit schießen recht verbreitet dicke Quellwolken in die Höhe. Danach steigt die Schauer- und Gewitterneigung im ganzen Land rasant an. Besonders aufpassen müssen alle im Süden und Südosten Österreichs: Hier liegt heute der absolute Niederschlagsschwerpunkt. Es kann nicht nur wie aus Kübeln regnen, auch örtlicher Hagel ist absolut nicht ausgeschlossen. Wer trocken bleiben möchte, hat am Sonntag in Vorarlberg sowie lokal an der Alpennordseite die besten Karten, dort bleibt es meistens trocken.

Die Temperaturen am Sonntag

Nach milden Frühtemperaturen zwischen 13 und 21 Grad klettert das Thermometer tagsüber auf schweißtreibende 30 bis 35 Grad. Abseits der Gewitterzellen weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, kann aber bei den Unwettern kurzzeitig kräftig auffrischen. Also: Packt die Badesachen ein, aber behaltet den Himmel im Auge.