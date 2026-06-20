Linz: Nachts sind bald mehr Polizeistreifen unterwegs

In Linz wird nachts umgestellt: Weil immer weniger Menschen direkt zur Polizeiinspektion kommen, sollen ab 1. September 2026 mindestens drei Streifen zusätzlich draußen unterwegs sein.

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt soll die Polizeipräsenz in der Nacht gestärkt werden. Ab 1. September 2026 werden mindestens drei Streifen zusätzlich unterwegs sein. Möglich wird das durch eine Anpassung der Öffnungszeiten für den Parteienverkehr. Vor allem zwischen 22 und 2 Uhr zeigt die Auswertung der Einsatzprotokolle eine deutliche Belastung für die Außendienstkräfte.

Weniger Besucher

Die Polizei reagiert damit auch auf eine Veränderung im Alltag. Immer seltener kommen Bürger persönlich auf eine Polizeiinspektion, um einen Sachverhalt anzuzeigen. Vor allem in der Nacht sei eine dauernde Besetzung aller Polizeiinspektionen in Linz nicht mehr zeitgemäß. Kräfte, die bisher nachts für Innendiensttätigkeiten gebunden waren, können dadurch im Außendienst eingesetzt werden.

Diese Zeiten gelten

Mit Ausnahme der Polizeiinspektionen Hauptbahnhof, Landhaus und Nietzschestraße wird der Parteienverkehr künftig auf die Zeit von 6 bis 22 Uhr eingeschränkt. In der Polizeiinspektion Hauptbahnhof bleibt der Parteienverkehr bis 2 Uhr möglich. In den Polizeiinspektionen Landhaus und Nietzschestraße wird es weiterhin rund um die Uhr Parteienverkehr geben. Für die Linzer soll sich dadurch die Streifendichte erhöhen.

Notruf bleibt

Erreichbar bleibt die Polizei weiterhin rund um die Uhr. Das geht einerseits über den Notruf 133. Andererseits gibt es bei jeder Polizeiinspektion eine Gegensprechanlage, die direkt mit dem Notruf verbunden ist. Wer außerhalb der Öffnungszeiten zu einer Polizeiinspektion kommt, soll also weiterhin Hilfe bekommen.

„Anpassungen ergeben sich aus den sinkenden Zahlen“

„Die Anpassung der Öffnungszeiten im Parteienverkehr ergeben sich aus den sinkenden Zahlen was diesen betrifft. Die Kolleginnen und Kollegen, die bis dahin die ganze Nacht darauf gewartet haben, ob jemand zu ihnen kommt, können damit im Außendienst eingesetzt werden. Das ergibt eine höhere Polizeipräsenz in Linz und ist ein weiterer Schritt für mehr Sicherheit in der Landeshauptstadt. Sollte jemand außerhalb der Öffnungszeiten dennoch zu einer Polizeiinspektion kommen und anläuten, wird innerhalb kürzester Zeit eine Streife vor Ort sein“, sagt Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner.