17-Jähriger mit 160 km/h gestoppt: Auto beschlagnahmt

In der Nacht auf Samstag, dem 20. Juni, zog die Polizei auf der B137 bei Kirchham zwei junge Lenker aus dem Verkehr. Ein 17-Jähriger war laut Polizei um 85 km/h zu schnell unterwegs.

Eine Welser Verkehrsstreife führte in der Samstagnacht Lasermessungen entlang der B137 durch. Kontrolliert wurde im Bereich Kirchham, wo 70 km/h erlaubt sind. Kurz nach 0.30 Uhr wurde ein Auto in Fahrtrichtung Krenglbach mit 105 km/h gemessen. Während der Nachfahrt entfernte sich der Wagen laut Polizei mit steigender Geschwindigkeit immer weiter von den Beamten. Erst kurz vor der Kreuzung mit der Katzbacher Straße konnten die Polizisten aufschließen. Danach wurde in der 70er-Zone bei gleichbleibendem Abstand eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 129 km/h gemessen. Der 20-jährige Lenker gab nach dem Anhalten an, nicht so schnell gefahren zu sein.

Führerschein weg

Dem 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem untersagte die Polizei ihm die Weiterfahrt. Nur kurze Zeit später kam es auf derselben Strecke zur nächsten massiven Geschwindigkeitsüberschreitung. Kurz vor 1 Uhr passierte ein hochmotorisierter PKW die Beamten in Fahrtrichtung Wels.

Auto beschlagnahmt

Die Messung ergab 160 km/h. Weil der PKW verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte die Polizei ihn rasch einholen und anhalten. Am Steuer saß ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, der sich mit seinem vorläufigen Führerschein auswies. Nach Abzug der Toleranz war er laut Polizei um 85 km/h zu schnell unterwegs. Dem jungen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sein Wagen wurde ebenfalls vorläufig beschlagnahmt. Außerdem stellte die Polizei nicht typisierte Umbauten beziehungsweise technische Mängel am Fahrzeug fest. Deshalb wurden auch die Kennzeichen vorläufig abgenommen, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.