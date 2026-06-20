SPAR-Produktrückruf: Supermarkt warnt jetzt vor beliebtem Obst

Weil die Werte eines Insektizids erhöht waren, wird derzeit ein beliebtes Obst bei SPAR zurückgerufen. Das Produkt "Pfirsich Saturn SPAR, 450g / gelegt" sollte nicht mehr verwendet werden, warnt die Supermarkt-Kette nun.

Ein Zettel, der an den Kassen bei SPAR ausgehängt ist, zeigt es: Ein beliebtes Produkt wird derzeit zurückgerufen, wie ein 5 Minuten-Lokalaugenschein zeigt. Dabei handelt es sich um eine gewisse Pfirsichsorte und -marke. Betroffen ist eine Charge des „Pfirsich Saturn SPAR, 450g / gelegt“. Man weist klar darauf hin, dass das Produkt „nicht mehr verwendet werden“ sollte. Welche Charge genau betroffen ist, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Dieses Obst wird bei SPAR derzeit zurückgerufen: Pfirsich Saturn SPAR, 450g / gelegt

Charge: 2604-012712

Grund: Insektizid (Acetamiprid) erhöht

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©SPAR Produktwelt Eine Charge der Saturn-Pfirsiche bei SPAR wird derzeit zurückgerufen.

Was, wenn man die SPAR-Pfirsiche bereits gekauft hat?

Den Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen ebenfalls an: Das Insektizid Acetamiprid sei erhöht. Das Insektizid gilt als fruchtbarkeitsgefährdend. Sollte man das Produkt bereits gekauft haben, kann man dieses im nächstgelegenen SPAR-, Interspar-, Eurospar-, Spar-Gourmet-Markt oder Maximarkt zurückbringen. Den Kaufpreis bekommt man auch ohne Rechnung erstattet.

Produktrückrufe hängen nur „dort, wo sie gebraucht werden“

Sollte beim SPAR bei dir um die Ecke der Zettel nicht hängen, liegt das vermutlich daran, dass das Produkt dort nicht verkauft wird. Produktrückrufe würden nämlich allgemein „nur teilweise und dort, wo sie gebraucht werden“ ausgehängt, so Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber 5 Minuten. Derzeit wird übrigens auch ein veganes Cordon Bleu etwa zurückgerufen. Dieses wurde dem Vernehmen nach bei SPAR und BILLA verkauft. Alles dazu hier: Rückruf: Dieses Cordon Bleu enthält Plastikteile.