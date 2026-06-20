Schwarzer Wagen raste durch Wels: Polizei sucht Zeugen

Im Welser Stadtgebiet soll es am 15. Juni 2026 zu einer äußerst gefährlichen Fahrt gekommen sein. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich war ein Welser mit einem schwarzen Auto unterwegs. Durch sein Fahrverhalten sollen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Konkrete Hinweise gibt es bereits aus dem Bereich der Römerstraße. Dort soll es um 17.27 Uhr durch waghalsige Fahrmanöver zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr gekommen sein. Die Polizei geht davon aus, dass es nicht bei diesem einen Vorfall geblieben ist.

Weitere Vorfälle

Nach derzeitigem Stand könnten sich am 15. Juni zwischen 17 und 20 Uhr noch weitere gefährliche Situationen im Welser Stadtgebiet ereignet haben. Ob dabei jemand verletzt wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch nähere Details zum Lenker oder zum Fahrzeug wurden nicht genannt. Die Polizeiinspektion Wels-Dragonerstraße bittet nun um Hinweise. „Die Polizeiinspektion Wels-Dragonerstraße ersucht daher Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich umgehend unter 059133/4191 zu melden, um zur Aufklärung des Sachverhaltes beizutragen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.