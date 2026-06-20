Hagel, Überflutungsgefahr: Erste Gewitter machen sich in Österreich breit

Ein sowohl sehr heißer als auch sehr gewittriger Samstag, 20. Juni 2026, erwartet uns. Erste Gewitter sind mittlerweile auch schon unterwegs. Welche Regionen derzeit besonders betroffen sind, erfahrt ihr hier bei uns.

Am heutigen Samstag, 20. Juni 2026, wird in Österreich nicht nur vor extremer Hitze mit in den meisten Regionen teils deutlich über 30 Grad gewarnt sondern auch vor Gewittern und Unwettern. Was uns genau erwartet, könnt ihr auch hier auf 5min.at nachlesen: Wetterwarnungen für Österreich: Gewitter, Hagel und Hitze.

Erste Gewitter-Entwicklungen hier in Österreich

Und wie Wetterdienste mitteilen, sind erste Gewitter bereits rund um die Mittagszeit entstanden und schon in Österreich unterwegs. Skywarn Austria etwa berichtet von einem schweren Gewitter im Waldviertel (Niederösterreich) und ersten Entwicklungen im Bergland. „Zwischen Groß Gerungs und Zwettl hat sich das erste heftige Gewitter des Tages entwickelt“, so die Meteorologen.

Warnung vor „nahezu ortsfester“ Gewitter-Zelle

Da die Zelle „nahezu ortsfest“ sei, bestehe auch hohe Überflutungsgefahr, so die Warnung. Und: „Außerdem sind Hagel bis vier Zentimeter und schwere Sturmböen möglich.“ Jene Gewitter, die sich zunehmend über dem Bergland entwickeln, könnten sich auch bald verstärken. Im Bergland findet sich eine kräftigere Zelle etwa im Bereich des Wechsels. Hier sei mit „Starkregen, Hagel bis zwei Zentimeter und Sturmböen“ zu rechnen, erklären die Experten.

„Lokale, teils kräftige Wärmegewitter“ am Nachmittag und Abend

Auch die GeoSphere Austria und die österreichische Unwetterzentrale warnen vor den Gewittern. Die Karten der beiden Wetterdienste zeigen ebenfalls, wo bereits solche unterwegs und wo sie derzeit auch am stärksten sind. Seitens der GeoSphere-Meteorologen heißt es in der Warnung der zweithöchsten Stufe (orange): „In labil-geschichteter Luft bilden sich am Nachmittag und Abend lokale, teils kräftige Wärmegewitter aus. Neben kräftigen Regengüssen sind Sturmböen und punktuell Hagel möglich.“

©GeoSphere Austria | Sowohl GeoSphere Austria… ©Österreichischen Unwetterzentrale | …als auch österreichische Unwetterzentrale warnen derzeit vor Gewittern.

Update 13 Uhr: Heftigste Zelle jetzt beim Semmering, mehrere teils heftige Gewitter unterwegs

Wie Skywarn Austria nun updatet, ist die heftigste Zelle mittlerweile (Stand 13 Uhr) im Bereich des Semmering unterwegs. Generell haben sich von den Gurktaler Alpen bis zum Semmering und im Waldviertel „zahlreiche zum Teil heftige Gewitter gebildet“, so die Experten. Rund um den Semmering und südwestlich davon ist auch mit Überflutungen durch Starkregen, Hagel bis vier Zentimeter und schweren Sturmböen zu rechnen. Die Zelle im Waldviertel, von der wir vorhin berichtet haben, hat sich geteilt. Ein Teil sorgt im Raum Groß Gerungs weiter für Starkregen, der zweite Teil zieht südostwärts.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 13:04 Uhr aktualisiert