Bis zu 36 Grad: Hier war es in Österreich am Samstag am wärmsten
Freitag, 19. Juni 2026, war der bis dahin heißeste Tag des Jahres mit 35,6 gemessenen Grad in Innsbruck. Das hielt allerdings nur rund einen Tag lang, am heutigen Samstag, 20. Juni 2026, war es nämlich noch ein bisschen heißer.
Nachdem die Hot-Spots am Freitag noch im Westen des Landes rund um die Landeshauptstadt Innsbruck gelegen haben – mehr dazu hier: 35,6 Grad in Innsbruck: Bisher heißester Tag des Jahres -, hat am Samstag der Osten nachgelegt und mit Temperaturen von bis zu 36 Grad reagiert, zeigen Daten der „GeoSphere Austria“ nun. Am wärmsten (Stand 16.15 Uhr) war es dabei in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich). Dahinter lag am Samstag Langenlebarn (ebenfalls Niederösterreich) mit 35,6 Grad. Besonders warm war es auch in Wien, wo an mehreren Stationen die 35-Grad-Marke geknackt wurde.
Wo es in Österreich am Samstag am heißesten war:
- Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 36 Grad
- Langenlebarn (NÖ): 35,6 Grad
- Wien Hohe Warte: 35,2 Grad
- Wien Donaufeld: 35,1 Grad
- Wien Stammersdorf: 35 Grad
- Wien Innere Stadt: 34,8 Grad
- Mistelbach (NÖ): 34,5 Grad
- Gänserndorf (NÖ): 34,4 Grad
- Wien Mariabrunn: 34,4 Grad
- Groß-Enzersdorf (NÖ): 34,2 Grad
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Unwetter bringen stellenweise fast 100 Liter pro Quadratmeter Regen
Auf die Hitze bzw. durch die Hitze kam es am Samstag dann auch übrigens zu teils recht schweren Unwettern und Gewittern. Dabei sind stellenweise in kürzester Zeit bis zu fast 100 Liter Regen gefallen, auch Hagel war vielerorts mit dabei – so etwa in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Alles zu den Gewitterentwicklungen am Samstag, 20. Juni 2026, könnt ihr auch hier nachlesen: Hagel, Überflutungsgefahr: Erste Gewitter machen sich in Österreich breit.