Bis zu 36 Grad: Hier war es in Österreich am Samstag am wärmsten

Freitag, 19. Juni 2026, war der bis dahin heißeste Tag des Jahres mit 35,6 gemessenen Grad in Innsbruck. Das hielt allerdings nur rund einen Tag lang, am heutigen Samstag, 20. Juni 2026, war es nämlich noch ein bisschen heißer.

Besonders heiß war es etwa auch in Wien.

Besonders heiß war es etwa auch in Wien.

Nachdem die Hot-Spots am Freitag noch im Westen des Landes rund um die Landeshauptstadt Innsbruck gelegen haben – mehr dazu hier: 35,6 Grad in Innsbruck: Bisher heißester Tag des Jahres -, hat am Samstag der Osten nachgelegt und mit Temperaturen von bis zu 36 Grad reagiert, zeigen Daten der „GeoSphere Austria“ nun. Am wärmsten (Stand 16.15 Uhr) war es dabei in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich). Dahinter lag am Samstag Langenlebarn (ebenfalls Niederösterreich) mit 35,6 Grad. Besonders warm war es auch in Wien, wo an mehreren Stationen die 35-Grad-Marke geknackt wurde.

Wo es in Österreich am Samstag am heißesten war: Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 36 Grad

Langenlebarn (NÖ): 35,6 Grad

Wien Hohe Warte: 35,2 Grad

Wien Donaufeld: 35,1 Grad

Wien Stammersdorf: 35 Grad

Wien Innere Stadt: 34,8 Grad

Mistelbach (NÖ): 34,5 Grad

Gänserndorf (NÖ): 34,4 Grad

Wien Mariabrunn: 34,4 Grad

Groß-Enzersdorf (NÖ): 34,2 Grad

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Unwetter bringen stellenweise fast 100 Liter pro Quadratmeter Regen

Auf die Hitze bzw. durch die Hitze kam es am Samstag dann auch übrigens zu teils recht schweren Unwettern und Gewittern. Dabei sind stellenweise in kürzester Zeit bis zu fast 100 Liter Regen gefallen, auch Hagel war vielerorts mit dabei – so etwa in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Alles zu den Gewitterentwicklungen am Samstag, 20. Juni 2026, könnt ihr auch hier nachlesen: Hagel, Überflutungsgefahr: Erste Gewitter machen sich in Österreich breit.