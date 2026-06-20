Wegen Strafen im Ausland müssen Österreicher wohl bald pünktlich zum Pickerl-Termin

Beim Pickerl wird sich mit dem kommenden Jahr einiges ändern. Statt schon ab fünf Jahren jedes Jahr in die Werkstatt zu müssen, wird das künftig erst ab zehn Jahren nötig sein. Künftig soll auch die Toleranzfrist fallen.

Vier Monate lang hatte man nach dem vorgesehenen Monat, in dem das Pickerl gemacht werden sollte, Zeit, um ebenjenes zu machen. Die aktuelle Kraftfahrnovelle soll damit aber Schluss machen, vor allem in der FPÖ hat das für großen Ärger gesorgt. Die Freiheitlichen hätten es gerne, dass die bisherige Regelung beibehalten wird. Niederösterreichs FPÖ-Chef Udo Landbauer sieht dabei etwa einen „Angriff der Verliererampel auf Autofahrer“. Hart getroffen würden von der neuen Regelung vor allem Oldtimer- und einige Zweiradbesitzer.

Pickerl-Intervalle werden erhöht

Mit der 42. Novelle des Kraftfahrgesetzes möchte man jedenfalls die bisherige, klassische Pickerlregelung von 3-2-1 Jahren auf 4-2-2-2-1 Jahren erhöhen. Heißt konkret: Musste man bisher nach drei Jahren zum ersten Mal mit einem Neuwagen zum Pickerl, ist das künftig erst nach vier Jahren notwendig. Alles zur neuen Pickerl-Regelung könnt ihr aber auch hier nachlesen: Seltener in die Werkstatt: Wie du das neue Pickerl ab Jänner bekommst.

Bald kein Überziehen mehr möglich beim Pickerl-Termin?

Künftig soll laut der Novelle eben auch der Termin fürs Pickerl anders gestaltet werden. Überziehen würde man dann nicht mehr dürfen, dafür ist ein Termin bereits vier Monate davor möglich – und nicht wie bisher nur einen Monat vorher.

Deshalb soll die Toleranzfrist fallen

Den Grund für das Fallen der Toleranzfrist erklärt das dafür zuständige Mobilitätsministerium gegenüber der Kronen Zeitung folgendermaßen: Die bisherige Regelung hätte vor allem bei Fahrten ins Ausland ein Problem dargestellt. Dort würden die Übergangsfristen meist nicht anerkannt, demnach drohen teils hohe Strafen. Ein weiterer Grund ist demnach auch das geltende EU-Recht. Man möchte so erreichen, dass die Fahrzeugüberprüfungen europaweit einheitlicher vonstatten gehen können. Noch ist übrigens nicht klar, ob diese Änderung auch wirklich so kommen wird, wie sie aktuell geplant ist. Nun folgen nämlich erst einmal parlamentarische Beratungen zur Novelle. Geplant ist ein Inkrafttreten mit Jänner 2027.