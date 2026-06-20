Auf Unwetter-Samstag folgt heißer, gewittriger Sonntag in Österreich

Auf einen heißen und gewittrigen Samstag folgt ein heißer und teils gewittriger Sonntag. Das berichtet nun jedenfalls die GeoSphere Austria. Wir haben hier die wichtigsten Infos für euch.

Bis zu 36 Grad und damit ein neuer Höchstwert für das Jahr 2026 wurden am Samstag, 20. Juni 2026, erreich. Alles dazu hier: Bis zu 36 Grad: Hier war es in Österreich am Samstag am wärmsten. Gleichzeitig haben auch teils heftige Gewitter Teile des Landes heimgesucht. Unter anderem im Südosten Niederösterreichs hat es dabei besonders stark geregnet und meist auch gehagelt. Mehr zu den Unwettern am Samstag könnt ihr auch hier nachlesen: Hagel, Überflutungsgefahr: Erste Gewitter machen sich in Österreich breit.

Wo der Niederschlagsschwerpuntk anfangs liegt

Am Sonntag wird der Tag wieder im ganzen Land sonnig und vielfach auch wolkenlos beginnen. Dementsprechend steigen die Temperaturen von anfangs 13 bis 21 Grad auf 30 bis 35 Grad an. Gleichzeitig wird spätestens zu Mittag aber auch wieder die Schauer- und Gewitterneigung ansteigen, berichtet die GeoSphere Austria. „Der Niederschlagsschwerpunkt liegt anfangs im Südosten und Süden, hier kann es auch kräftig regnen“, wissen die Meteorologen.