Großbrand in Wien sorgt für Internet-Ausfälle in mehreren Bundesländern

Ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke in Wien legt große Teile des Glasfasernetzes in mehreren Bundesländern lahm. Betroffen sind Kärnten, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich, die Reparaturen dauern noch immer an.

Ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke in Wien legt große Teile des Glasfasernetzes in mehreren Bundesländern lahm.

Ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke in Wien legt große Teile des Glasfasernetzes in mehreren Bundesländern lahm.

Bereits am Freitagvormittag, 19. Juni, kam es in Wien zu einem größeren Feuerwehreinsatz, der eine komplette Sperre der Floridsdorfer Brücke (B226) zur Folge hatte. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz: Floridsdorfer Brücke gesperrt. Auslöser für den Einsatz war ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke. Dieser hat auch einen Tag später noch immer weitreichende Folgen.

Glasfaserleitung beschädigt: Ausfälle in mehreren Bundesländern

Denn im Zuge des Brandes wurden mehrere zentrale Glasfaserleitungen beschädigt, was zu großflächigen Internetausfällen in mehreren Bundesländern führte. Wie die oja.at GmbH aktuell mitteilt, besteht auch am heutigen Samstag, 20. Juni, noch eine Glasfaserstörung in Bereichen der Bundesländer Kärnten, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich. Der Zugang zur betroffenen Stelle ist derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt, wodurch Reparaturarbeiten nur eingeschränkt möglich sind. „Die Reparaturarbeiten werden sicher einige Zeit dauern! Wir hoffen auf eine Behebung bis Montag“, informiert das Unternehmen.

Überblick: Glasfaser Störung Raum Kärnten – Steiermark – Burgenland Diese Bereiche sind aktuell laut der oja.at GmbH noch von der Störung betroffen. (Stand 20. Juni 2026 / 19 Uhr) BETROFFEN ÖGIG

Backhaul-Anbindung der PoPs Graz Ries, Eggersdorf bei Graz, Graz St. Peter, Graz Waltendorf C, Gratwein-Strassengel, St. Georgen an der Stiefing, Wildon A & B, Frauental an der Lassnitz, Lannach ist leider gestört. Der Backhaul-Provider ist informiert und arbeitet bereits an der Behebung. FiberEins

Backhaul-Anbindung Teile vom Bergland BEHOBEN – Fiberplus –

Backhaul-Anbindung der PoPs Haiden – Feldkirchen – Himmelberg – Gamlitz Aktuelle Meldungen findest du auch hier: Glasfaser Störung Raum Kärnten – Steiermark – Burgenland.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 18:47 Uhr aktualisiert