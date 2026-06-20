Großbrand in Wien sorgt für Internet-Ausfälle in mehreren Bundesländern
Ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke in Wien legt große Teile des Glasfasernetzes in mehreren Bundesländern lahm. Betroffen sind Kärnten, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich, die Reparaturen dauern noch immer an.
Bereits am Freitagvormittag, 19. Juni, kam es in Wien zu einem größeren Feuerwehreinsatz, der eine komplette Sperre der Floridsdorfer Brücke (B226) zur Folge hatte. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz: Floridsdorfer Brücke gesperrt. Auslöser für den Einsatz war ein Kabelbrand unter der Floridsdorfer Brücke. Dieser hat auch einen Tag später noch immer weitreichende Folgen.
Glasfaserleitung beschädigt: Ausfälle in mehreren Bundesländern
Denn im Zuge des Brandes wurden mehrere zentrale Glasfaserleitungen beschädigt, was zu großflächigen Internetausfällen in mehreren Bundesländern führte. Wie die oja.at GmbH aktuell mitteilt, besteht auch am heutigen Samstag, 20. Juni, noch eine Glasfaserstörung in Bereichen der Bundesländer Kärnten, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich. Der Zugang zur betroffenen Stelle ist derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt, wodurch Reparaturarbeiten nur eingeschränkt möglich sind. „Die Reparaturarbeiten werden sicher einige Zeit dauern! Wir hoffen auf eine Behebung bis Montag“, informiert das Unternehmen.
Überblick: Glasfaser Störung Raum Kärnten – Steiermark – Burgenland
Diese Bereiche sind aktuell laut der oja.at GmbH noch von der Störung betroffen. (Stand 20. Juni 2026 / 19 Uhr)
BETROFFEN
ÖGIG
Backhaul-Anbindung der PoPs Graz Ries, Eggersdorf bei Graz, Graz St. Peter, Graz Waltendorf C, Gratwein-Strassengel, St. Georgen an der Stiefing, Wildon A & B, Frauental an der Lassnitz, Lannach ist leider gestört. Der Backhaul-Provider ist informiert und arbeitet bereits an der Behebung.
FiberEins
Backhaul-Anbindung Teile vom Bergland
BEHOBEN
– Fiberplus –
Backhaul-Anbindung der PoPs Haiden – Feldkirchen – Himmelberg – Gamlitz
Aktuelle Meldungen findest du auch hier: Glasfaser Störung Raum Kärnten – Steiermark – Burgenland.