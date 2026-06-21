Snack-Rückruf: BILLA, BIPA und dm raten vom Verzehr dieser Produkte ab

In Österreich werden derzeit Chargen von mehreren Snacks der Marke "BAE" zurückgerufen. Betroffen sind neben BILLA auch Bipa und dm. Was ihr alles wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Bei BILLA, BIPA und bei dm werden derzeit mehrere Snacks der Marke "BAE" zurückgerufen.

Bei BILLA, BIPA und bei dm werden derzeit mehrere Snacks der Marke "BAE" zurückgerufen.

„Der Lieferant ‚the barefood way GmbH‘ hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf der nachfolgenden Produkte veranlasst“, heißt es derzeit bei BILLA in den Märkten und auch auf der Website. Betroffen sind insgesamt mehrere Sorten und Chargen eines Snacks, der auch bei BIPA und bei dm im Verkauf war, wie es auch dort auf den jeweiligen Homepages heißt. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, welche Produkte und Chargen genau betroffen sind.

Diese Produkte werden bei BILLA, BIPA und dm derzeit zurückgerufen: BILLA und BIPA: BAE Bites Cinnamon Roll 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001089 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25410 / 31. Juli 2026

25411 / 31. August 2026

25412 / 31. August 2026

25413 / 30. September 2026 BAE Bites Creamy Pistachio 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001065 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25218 / 31. August 2026

25220 / 30. September 2026 BAE Soft Haferriegel Cookie Dough mit der V-EAN/GTIN: 9010523001126 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: CD415 / 30. September 2026 dm: BAE Bites Cinnamon Roll 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001089 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25411 / 31. August 2026

25412 / 31. August 2026

25413 / 30. September 2026 BAE Bites Creamy Pistachio 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001065 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25218 / 31. August 2026

25220 / 30. September 2026 BAE Bites Vanilla Matcha 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001362 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25902 / 31. August 2026 BAE Bites Cookie Dough 2x20g mit der V-EAN/GTIN: 9010523001423 und den Chargen/Mindesthaltbarkeitsdaten: 25702 / 31. August 2026

©5 Minuten Diese Produkte werden derzeit bei BILLA und BIPA zurückgerufen.

Deshalb werden die Snacks jetzt zurückgerufen

Den Grund für den Rückruf hat eine Routineuntersuchung offengelegt. Dabei wurde eine Überschreitung des Höchstwerts an Aflatoxin in einem der verwendeten Rohstoffe nachgewiesen. Aflotoxin wird von Schimmelpilzen gebildet, eine potentielle Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es in dem Rückruf. Denn: „Aflotoxine können bei längerer oder höherer Aufnahme gesundheitsschädlich sein und insbesondere die Leber schädigen.“

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Bei BILLA, BIPA und dm: Geld zurück gibt’s auch ohne Rechnung

Die Unternehmen raten allesamt vom Verzehr bzw. der Verwendung des Produktes ab und haben den Warenbestand der betroffenen Produkte bereits aus dem Verkauf genommen. Sollte man die betroffenen Snacks schon zu Hause haben, kann man sie freilich direkt wieder zurückbringen, wo man sie her hat. Auch ohne Rechnung bekommt man dann das bezahlte Geld wieder zurück. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, um zu schauen, ob das Produkt überhaupt betroffen ist, findet man auf der Rückseite der Verpackung.

Mehrere Produktrückrufe bei BILLA in letzten Wochen

In den letzten Tagen und Wochen wurden allgemein gleich mehrere Produkte bei BILLA und Co. zurückgerufen. Welche das sind und die wichtigsten Infos dazu könnt ihr auch hier im Übersichtsartikel auf 5min.at nachlesen: Mehrere Rückrufe: BILLA warnt vor diesen Produkten – was du jetzt wissen musst. Auch bei SPAR läuft derzeit ein Rückruf, der an den Kassen des Supermarkt-Riesen ausgehängt ist. Mehr dazu hier: SPAR-Produktrückruf: Supermarkt warnt jetzt vor beliebtem Obst.