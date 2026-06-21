Deutschland gegen Elfenbeinküste: Undav schießt die Deutschen zum Sieg

Was für ein Krimi am Ontariosee! Die deutsche Nationalmannschaft zittert sich bei der WM gegen die Elfenbeinküste zu einem späten 2:1-Sieg.

Während das Nagelsmann-Team vorzeitig im Sechzehntelfinale steht, bangt man um Nico Schlotterbeck. Ein dramatischer Kick, der auch den österreichischen Fußballfans bekannt vorkommen dürfte.

Wind, Wucht und ein Schock für die Abwehr

Nach dem lockeren 7:1-Aufgalopp gegen Curaçao wartete in Toronto ein ganz anderes Kaliber. Die Elfenbeinküste machte von Beginn an mächtig Wirbel, begünstigt durch heftige Sturmböen im Stadion. In der 30. Minute der Schock: Franck Kessié bringt die Westafrikaner in Führung. Zu allem Überfluss muss Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verletzt runter. Österreichische Fans fühlten sich unweigerlich an so manches ÖFB-Zitterspiel erinnert, bei dem trotz spielerischer Dominanz plötzlich alles gegen einen läuft.

Undav traf doppelt

Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann bewies ein goldenes Händchen und brachte Deniz Undav. Der Stuttgart-Stürmer mutierte zum Matchwinner: Erst besorgte er in der 68. Minute den Ausgleich, ehe er in der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) eiskalt zum 2:1-Siegtreffer einschob. Ein echter Mentalitäts-Sieg, wie ihn auch die Rangnick-Elf in ihren besten Phasen zelebriert. „Er ist einfach ein Vollblutstürmer“, schwärmte Nagelsmann im ZDF. Undav selbst gab die Marschroute vor: „Jetzt einfach den Flow mitnehmen!“

Schützenhilfe bringt vorzeitigen Gruppensieg

Das Beste für Deutschland: Weil Schock-Gegner Curaçao in der Nacht überraschend ein 0:0 gegen Ecuador ermauerte, steht die DFB-Elf bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador als Fixstarter für das Sechzehntelfinale fest – und zwar uneinholbar als Gruppensieger! Das bedeutungslose Gruppenfinale steigt am Donnerstag in New York, bevor es am Montag, den 29. Juni (22:30 Uhr MESZ), im Bostoner K.o.-Spiel gegen einen Gruppendritten Ernst wird.

Das nächste Österreich-Spiel

Während die Deutschen bereits jubeln, richten sich in der Heimat alle Augen auf das eigene Nationalteam, das ebenfalls mitten im heißen WM-Gruppenphasen-Showdown steckt. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Jordanien wartet nun ein absoluter Mega-Kracher auf die Rangnick-Elf. Mit einem Punktgewinn gegen den Weltmeister könnten Alaba, Sabitzer und Co. den Aufstieg in die K.o.-Runde perfekt machen!