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/ ©BMI/ Pachauer
Bild auf 5min.at zeigt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle.
Am Samstag wurden in Vorarlberg umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt.
Vorarlberg
21/06/2026
Kontrollen

Drogen & Alko-Sünder: Polizei nimmt sieben Lenkern den Schein ab

Am Samstag (20. Juni 2026) führten Polizeibeamte der Bezirke Feldkirch und Bludenz mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung und der Sicherheitswache Feldkirch eine Schwerpunktaktion durch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Von rund 115 durchgeführten Alkoholtests verliefen drei positiv. Bei sechs Personen stellte der Polizeiarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. In sieben Fällen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.

Elf Anzeigen

In einem Fall konnte zudem Suchtmittel sichergestellt werden. Gegen drei Personen wird nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch Anzeige erstattet. Darüber hinaus erstattete die Polizei elf Anzeigen wegen unzureichender Kindersicherung im Fahrzeug und dreizehn weitere Anzeigen wegen verschiedener sonstiger Verkehrsdelikte.

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