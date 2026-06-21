Rad blockierte plötzlich: Motorradfahrer auf B3 gestürzt

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Perg war am Sonntag, dem 21. Juni 2026, gegen 5.25 Uhr mit seinem Motorrad auf der B3 unterwegs. Er kam von Linz und fuhr in Richtung Mauthausen. Im Gemeindegebiet von Luftenberg an der Donau passierte dann der Unfall. Laut seinen Angaben blockierte plötzlich das Hinterrad. Der Motorradlenker kam dadurch zu Sturz. Dass so schnell Hilfe kam, lag auch an einem 33-jährigen Autofahrer. Er fuhr direkt hinter dem Motorradlenker und konnte den Unfallhergang beobachten. Nach dem Sturz blieb er nicht einfach stehen, sondern reagierte sofort. Der Mann leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der 50-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung versorgte ihn und brachte ihn anschließend in das UKH Linz. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist nicht bekannt.