Kickl-Kritik an Regierung: „Dort brennt das Haus, hier liegt der Schlauch“

Im Festsaal der Wiener Hofburg hat die FPÖ am gestrigen Samstag, 20. Juni 2026, ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Ganz ohne Seitenhiebe gegen die Regierung ging es jedenfalls nicht.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat in seiner Rede gemeint, dass die Partei „nicht 70 Jahre alt sondern 70 Jahre jung“ geworden sei und man mittlerweile so viel Vertrauen bei den Menschen genieße wie „keine andere Partei“. Er spricht auch „schwere Prüfungen, Spaltungen, Skandale und existenzbedrohende Niederlagen“ an, durch die die Partei gegangen und „jedes einzelne Mal stärker daraus zurückgekommen“ sei. Kickl dazu: „Nicht gleich groß, sondern stärker sind wir daraus hervorgegangen.“

©FPÖ | Zahlreiche Politiker anderer rechter Parteien… ©FPÖ | …Europas waren zu Gast. ©FPÖ | Kickl hielt seine Rede vor einem großen Publikum.

Corona als Thema in Kickl-Rede

Auch die Corona-Pandemie ist Jahre später beim FPÖ-Chef scheinbar noch in guter (bzw. schlechter) Erinnerung. Auch diese hat er am Samstag im Rahmen seiner Rede nämlich angesprochen und dort die Freiheit des Einzelnen als bedroht gesehen – „unter dem Vorwand der Bekämpfung einer Pandemie, als man versucht hat, uns einen totalitären Ausnahmezustand als neue Normalität unterzujubeln“, so Kickl.

Kickl möchte einmal mehr „Festung Österreich“

Thema waren selbstverständlich auch Asyl und die Regierung allgemein. Einmal mehr fordert der FPÖ-Chef eine „Festung Österreich“, die „zur Abwehr einer Völkerwanderung unter dem Deckmantel des Asyls“ dienen soll. Die Gefährdung der Demokratie würde laut ihm jedenfalls nicht von den Freiheitlichen sondern von den „Systemparteien“ ausgehen. „Diese Gefährdung liegt nicht im Zuwachs und in der immer größeren Stärke der patriotischen Parteien – das behaupten nur unsere Gegner, weil sie um ihre Macht fürchten. Sondern der Zuwachs und die immer größere Stärke der patriotischen Parteien ist genau die Antwort der Demokratie auf ihre Bedrohungen.“

Kickl fordert „sofortigen Asylstopp“ und „konsequente Remigration“

Er sieht die Gefährdung der Demokratie durch die „ehemaligen Großparteien und ihre Trabanten“, denen das Volk ein „immer größeres Misstrauen“ aussprechen würde. In dem Zusammenhang spricht er einmal mehr den Asylbereich als „riesengroße Tabuzone“ an: „Dort brennt das Haus, hier liegt der Schlauch – und wir dürfen nicht zum Schlauch greifen, weil uns die Hände gebunden sind“, fordert Kickl einen „sofortigen Asylstopp“ sowie „konsequente Remigration“. Letztere sieht er nicht als unmenschliche Härte, sondern als „nichts anderes als vernünftige Gerechtigkeit“.

Heinz-Christian Strache: „FPÖ hat wichtige Impulse gesetzt“

Den Freiheitlichen zum 70. Geburtstag gratuliert hat auf Facebook unter anderem auch Heinz-Christian Strache. Die FPÖ habe „in den vergangenen Jahrzehnten viele politische Debatten angestoßen und wichtige Impulse für Österreich gesetzt“, so der Ex-FPÖ-Chef.

ÖVP: „Bringt wenig, Veränderung zu fordern, wenn…“

Kritik an der FPÖ und an Kickl selbst übt am Samstag im Rahmen einer Presseaussendung unter anderem die ÖVP. „Anstatt konstruktiv zu gestalten, macht es sich die Kickl-FPÖ lieber auf der Oppositionsbank gemütlich“, meint ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. Und weiter: „Herbert Kickl hat mit seiner Weigerung, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, gezeigt, dass er wesentlich lieber über politische Arbeit redet, als sie tatsächlich in Regierungsverantwortung zu verrichten. Es bringt wenig, Veränderung zu fordern, wenn man nicht willens ist, die Arbeit zu leisten, die dafür notwendig ist.“