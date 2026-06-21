Mann verliert beide Beine: PVA stufte Pflegegeld zu niedrig ein

Ein Mann aus dem Bezirk Grieskirchen ist nach der Amputation beider Beine auf den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem bekam er zunächst nur Pflegestufe 2 - die Arbeiterkammer zog für ihn vor Gericht.

Nach der Amputation beider Beine bekam ein Mann aus dem Bezirk Grieskirchen zunächst nur Pflegestufe 2. Die AK erkämpfte vor Gericht eine höhere Einstufung.

Nach der Amputation beider Beine bekam ein Mann aus dem Bezirk Grieskirchen zunächst nur Pflegestufe 2. Die AK erkämpfte vor Gericht eine höhere Einstufung.

Zuerst verlor der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) sein linkes Bein. Fünf Jahre später folgte der nächste schwere Schlag: Auch das rechte Bein musste amputiert werden. Nach einem Arterieninfarkt war das Anbringen von Prothesen nicht möglich. Seitdem kann der Betroffene sein Leben nur mehr im Rollstuhl sitzend bewältigen.

Auf Hilfe angewiesen

Durch die zweite Amputation verschlechterte sich seine Lebenssituation massiv. Der Mann ist seither auf umfangreiche Pflege angewiesen. Trotzdem sprach ihm die Pensionsversicherungsanstalt, kurz PVA, zunächst nur Pflegegeld der Stufe 2 zu. Für den Betroffenen war diese Einstufung nicht nachvollziehbar.

AK zog vor Gericht

Der Mann wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer. Die AK unterstützte ihr Mitglied und ging für ihn vor Gericht. Dort wurde der Fall erneut begutachtet. Nach dieser gerichtlichen Begutachtung bekam der Mann schließlich Pflegestufe 3 zugesprochen.

Geld rückwirkend

Damit erhält der Betroffene nun mehr Pflegegeld als ursprünglich von der PVA bewilligt. Auch der Differenzbetrag wurde rückwirkend ausbezahlt. Für die AK zeigt der Fall aber nicht nur, wie wichtig Unterstützung im Einzelfall sein kann. Sie sieht auch ein grundsätzliches Problem bei der Begutachtung von Pflegegeld.

Kritik von der AK

AK-Präsident Andreas Stangl fordert deshalb Verbesserungen bei der Einstufung. „Dieser Fall ist ein weiterer Beleg dafür, dass es bei der Begutachtungspraxis zu deutlichen Verbesserungen im Sinne der Versicherten kommen muss. Es kann nicht sein, dass laufend die Gerichte angestrengt werden müssen, um korrekte Einstufungen zu erreichen. Weiters gehört zu einem respektvollen Umgang mit den Versicherten, dass es in Zukunft eine standardmäßige und nachvollziehbare Begründung von ärztlichen Entscheidungen und eine automatische Zustellung sämtlicher entscheidungsrelevanter Gutachten sowie einer Einspruchsmöglichkeit gibt. Auch die Vorbefunde der Betroffenen müssen stärker berücksichtigt werden“, sagt Stangl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert