Mit 73 km/h: Betrunkener E-Scooter-Lenker gestoppt

In Wels fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Lenker auf, weil er auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Danach zeigte sich: Der Roller war deutlich schneller als erlaubt.

Am Samstag, dem 20. Juni 2026, bemerkte eine Welser Polizeistreife gegen 22.20 Uhr einen E-Scooter-Lenker im Bereich der Eisenhowerstraße. Der Mann fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden. Laut Polizei war er dabei auf der falschen Straßenseite und in die falsche Richtung unterwegs. Die Beamten hielten den Lenker an. Es handelte sich um einen 40-jährigen Italiener aus dem Bezirk Wels-Land. Schon bei der Kontrolle nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr.

Alkotest gemacht

Ein Alkotest ergab laut Landespolizeidirektion Oberösterreich 0,88 Promille. Damit blieb es aber nicht bei der Alkoholisierung. Auch der Zustand und das Erscheinungsbild des E-Scooters fielen den Beamten auf. Deshalb wurde das Fahrzeug auf einem Rollenprüfstand gemessen. Das Ergebnis: Der E-Scooter erreichte 73 km/h. Zusätzlich war am Roller eine Plakette angebracht. Darauf war eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und eine Motorleistung von 2×3000 Watt ersichtlich.

Kein Helm dabei

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten außerdem fest, dass der 40-Jährige kein Erste-Hilfe-Paket vorweisen konnte. Auch einen entsprechenden Sturzhelm verwendete er nicht. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Lenkers konnte laut Polizei auch eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurde ein Urinschnelltest durchgeführt. Der Urinschnelltest verlief laut Polizei auf Kokain. Die danach vorgesehene klinische Untersuchung verweigerte der 40-Jährige.