Bis zu 50 Euro Eintritt: Kult-Urlaubsort in Italien plant Hammer-Gebühr

Die Debatte um den Umgang mit den Touristenmassen in Venedig erreicht eine neue Eskalationsstufe. Um den Ansturm einzudämmen und die städtischen Kosten abzufedern, steht eine massive Anhebung der Zugangsgebühr im Raum.

Hinter der Initiative steht der neue Bürgermeister Simone Venturini. Sein Plan sieht vor, das derzeitige Entgelt, das sich an stark frequentierten Reisetagen auf fünf bis zehn Euro beläuft, drastisch auf bis zu 50 Euro anzuheben. Während jene Maßnahme einerseits als Steuerungsinstrument für die Besucherströme gedacht ist, soll sie andererseits dazu beitragen, jene Infrastrukturkosten zu decken, die durch den intensiven Tagestourismus im Gebiet der italienischen Stadt anfallen.

50 Euro oder „Frühbucher-Bonus“

Das geplante Tarifmodell sieht eine Staffelung nach Buchungszeitpunkt vor: Wer seinen Urlaub in der Lagunenstadt frühzeitig reserviert, soll künftig mit rund 30 Euro zur Kasse gebeten werden. Für Kurzentschlossene und spontane Buchungen könnten hingegen bis zu 50 Euro fällig werden. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Neuregelung abzuklären, beabsichtigt Venturini, in den kommenden Wochen entsprechende Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien in Rom aufzunehmen, wie Medien am Freitag berichteten.

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Einnahmen von 5,5 Millionen Euro

Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich die Abgabe für die Stadt bereits zu einer festen Säule entwickelt. Die gesetzliche Grundlage hierfür wurde im Jahr 2019 geschaffen und nach einer Vorbereitungsphase im Jahr 2024 erstmals in der Praxis umgesetzt. Verzeichnete Venedig im Premierenjahr 2024 noch Einnahmen von rund zwei Millionen Euro aus der Touristensteuer, so kletterte dieser Betrag im Jahr 2025 bereits auf etwa 5,5 Millionen Euro. Eine Erhöhung der Gebühren im angedachten Ausmaß würde die städtischen Kassen demnach signifikant füllen. Im Zuge dieser Neuausrichtung steht zudem ein politisch sensibler Punkt zur Disposition: Die Abschaffung von Ausnahmeregelungen für jene Bürger der umliegenden Region Venetien, die nicht direkt in Venedig wohnhaft sind.

©pixabay.com Venedig: Für Kurzentschlossene und spontane Buchungen könnten bis zu 50 Euro fällig werden.

Neue Gebühr gegen italienische Verfassung?

In der italienischen Politik und Wirtschaft stößt das Vorhaben auf ein geteiltes Echo. Während die politische Opposition die Pläne ablehnt, signalisieren Teile der Wirtschaftsverbände deutliche Unterstützung für den Bürgermeister, sie fordern sogar eine ganzjährige Einhebung der Gebühr. Gleichzeitig formiert sich heftiger Widerstand: Der frühere Bürgermeister Massimo Cacciari sparte nicht mit deutlichen Worten und übte fundamentale Kritik an der Ausgestaltung der Tourismuspolitik. Eine Eintrittsgebühr für eine Stadt sei „barbarisch“, „unzivilisiert“ und aus seiner Sicht verfassungswidrig, sagte er, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Nach Cacciaris Einschätzung könnte eine finanzielle Hürde in dieser Höhe die in Artikel 16 der italienischen Verfassung garantierte Freizügigkeit einschränken.