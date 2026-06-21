36,6 Grad am Sonntag: Hier war es in Österreich am heißesten
Den dritten Tag in Folge wurden die Hitzehöchstwerte in Österreich für das Jahr 2026 in die Höhe geschraubt. Hatte es am Samstag bis zu 36 Grad, wurde es am Sonntag sogar bis zu 36,6 Grad warm.
Wie schon am Samstag war der wärmste Ort am Sonntag, 21. Juni 2026, in Österreich Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Dort hatte es laut GeoSphere Austria 36,6 Grad. Den bisherigen Jahres-Bestwert vom Samstag (36 Grad) haben übrigens auch die Wetterstationen Braunau/Ranshofen (Oberösterreich) und Mistelbach (Niederösterreich) mit 36,1 Grad knapp geknackt. In der Bundeshauptstadt hatte es bei der Messstation Donaufeld immerhin genau 36 Grad. Apropos Braunau/Ranshofen: An dieser Messstation war es seit Messbeginn in einem Juni noch nie so warm wie heute. Der höchste Wert, der in einem Juni davor gemessen wurde, lag bei 35,6 Grad. In der folgenden Tabelle findet ihr die Höchstwerte in Österreich am Sonntag.
Hier war es am Sonntag, 21. Juni 2026, in Österreich am heißesten:
- Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 36,6 Grad
- Braunau/Ranshofen (OÖ): 36,1 Grad
- Mistelbach (NÖ): 36,1 Grad
- Wien Donaufeld: 36 Grad
- Poysdorf (NÖ): 35,7 Grad
- Wien Hohe Warte: 35,5 Grad
- Langenlebarn (NÖ): 35,4 Grad
- Wien Innere Stadt: 35,3 Grad
- Wien Stammersdorf: 35,3 Grad
- Gänserndorf (NÖ): 35,3 Grad
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Kommen jetzt 40 Grad in Österreich?
In der kommenden Woche werden die Rekorde übrigens wohl weiterhin purzeln. Die GeoSphere Austria sagt etwa für die Tage Richtung Wochenende bis zu 38 Grad voraus. Meteorologen mutmaßen auch schon mit dem ersten 40er des Jahres. Ob das wirklich geschehen wird, wird sich noch zeigen.