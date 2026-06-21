Lotto-Ziehung am 21. Juni: Diese Zahlen wurden gezogen, sind 3 Millionen Euro wert

Auch am Sonntag, 21. Juni 2026, wurden wieder die Lotto-, LottoPlus- und Joker-Zahlen gezogen. Hier bei uns erfahrt ihr, welche Zahlen die "sechs Richtigen" sind.

Da in den letzten drei Lotto-Ziehungen niemand in Österreich die sechs Richtigen am Schein hatte, ging es am Sonntag, 21. Juni 2026, um nicht weniger als rund drei Millionen Euro, so die Österreichischen Lotterien. Ein Dreifachjackpot stand an. Doch nicht nur bei „Lotto 6 aus 45“ ging es um mehr Geld als üblicherweise, auch beim Joker war mehr im Topf. Hier ging es nämlich um einen Jackpot und damit rund 350.000 Euro. Die Zahlen, die am Sonntag gezogen worden sind, findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 21. Juni 2026, gezogen: Lotto : 1, 10, 17, 28, 39, 40, Zusatzzahl: 9

: 1, 10, 17, 28, 39, 40, 9 LottoPlus : 10, 13, 16, 30, 31, 34

: 10, 13, 16, 30, 31, 34 Joker: 5, 6, 5, 4, 1, 4 alle Angaben ohne Gewähr

Spielst du Lotto? Ja, immer Ja, manchmal Selten Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

So ist die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 17. Juni, ausgegangen

Während der Sechser bei der Ziehung am vergangenen Mittwoch, 17. Juni 2026, also nicht geknackt wurde, hatte ein Oberösterreicher alleine fünf Richtige und die Zusatzzahl 11 am Schein. Ihm fehlte lediglich die 40 zum Millionengewinn. Aber auch so durfte er sich über rund 98.000 Euro freuen. Bei LottoPlus und beim Joker hat es ebenfalls keine Hauptgewinn gegeben. Bei Letzterem ist es am Sonntag dadurch eben um einen Jackpot gegangen, die LottoPlus-Gewinnsumme aus dem ersten Rang wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Jeder der 45 Spielteilnehmer bekam so mehr als 5.700 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert