25-Jähriger tot: Bei Veranstaltungszelt von LKW überrollt

Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag nahe dem Badesee Weißlahn in Terfens ereignet. Ein 25-Jähriger wurde von einem Lkw erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät - er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät - er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Am Nachmittag des 21. Juni 2026 ereignete sich in einem Veranstaltungsbereich nahe des Badesees Weißlahn in Terfens (Tirol) ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 35-jähriger Österreicher mit einem LKW zum Veranstaltungszelt zu, um dort über eine Laderampe zu laden. Beim Wenden des LKW fuhr er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Hinterrad über einen 25-jährigen Österreicher, wie die Polizei mitteilt.

Junger Mann von LKW überrollt: 25-Jähriger verstorben

Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät – er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz. Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Kolsass (neun Einsatzkräfte und ein Fahrzeug) und Terfens (20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge), der Rettungsdienst mit Notarzt, Sanitätern und Kriseninterventionsteam sowie die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 20:46 Uhr aktualisiert