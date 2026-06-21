„Ihr lebt im Mittelalter“: Urlauberin löste Handgemenge in Italien aus
Im Triester Strandbad „El Pedocin“ eskalierte ein Streit um die traditionelle Geschlechtertrennung. Laut der Zeitung „Il Piccolo“ und lokalen Medien drohte der Tumult in Rangeleien überzugehen.
Im italienischen Triest hat ein Zwischenfall im historischen Strandbad „El Pedocin“ für Wirbel gesorgt. Wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ und weitere lokale Medien übereinstimmend berichten, gerieten Badegäste über die dortige Geschlechtertrennung derart in Streit, dass die Situation in Handgreiflichkeiten auszuarten drohte.
„Ihr lebt im Mittelalter“
Der Konflikt entzündete sich, als eine ausländische Touristin in Begleitung eines Mannes die reine Männerzone betrat. Eine einheimische Frau forderte das Paar daraufhin auf, sich an die Baderegeln zu halten und den Bereich zu verlassen, was ein heftiges Wortgefecht nach sich zog. Laut den Berichten von „Il Piccolo“ reagierten die Urlauber mit Beschimpfungen gegen die Einheimische und warfen den Verantwortlichen Sexismus sowie Diskriminierung vor. Mit dem Vorwurf „Ihr lebt im Mittelalter“ kritisierten sie die Regelung scharf. Die verbale Konfrontation weitete sich rasch zu einem Tumult mit gegenseitigen Anschuldigungen und Rangeleien aus, sodass das Strandbadpersonal schließlich schlichtend dazwischengehen musste, um Schlimmeres zu verhindern.
Über das Strandbad
Die Badeanstalt gilt als das europaweit letzte öffentliche Seebad, das Männer und Frauen räumlich trennt, eine Tradition, die dort seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch eine hohe Mauer aufrechterhalten wird. Die Anlage zieht im Sommer täglich tausende Besucher an, ist das ganze Jahr über zugänglich und verlangt lediglich einen Euro Eintritt.