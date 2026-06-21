„Ihr lebt im Mittelalter“: Urlauberin löste Handgemenge in Italien aus

Eine historische Mauer trennt im Bad „El Pedocin“ Männer und Frauen. Ein Konflikt um diese Trennung führte laut Medienberichten zu einem Handgemenge.

Eine historische Mauer trennt im Bad „El Pedocin“ Männer und Frauen. Ein Konflikt um diese Trennung führte laut Medienberichten zu einem Handgemenge.

Im italienischen Triest hat ein Zwischenfall im historischen Strandbad „El Pedocin“ für Wirbel gesorgt. Wie die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ und weitere lokale Medien übereinstimmend berichten, gerieten Badegäste über die dortige Geschlechtertrennung derart in Streit, dass die Situation in Handgreiflichkeiten auszuarten drohte.

„Ihr lebt im Mittelalter“

Der Konflikt entzündete sich, als eine ausländische Touristin in Begleitung eines Mannes die reine Männerzone betrat. Eine einheimische Frau forderte das Paar daraufhin auf, sich an die Baderegeln zu halten und den Bereich zu verlassen, was ein heftiges Wortgefecht nach sich zog. Laut den Berichten von „Il Piccolo“ reagierten die Urlauber mit Beschimpfungen gegen die Einheimische und warfen den Verantwortlichen Sexismus sowie Diskriminierung vor. Mit dem Vorwurf „Ihr lebt im Mittelalter“ kritisierten sie die Regelung scharf. Die verbale Konfrontation weitete sich rasch zu einem Tumult mit gegenseitigen Anschuldigungen und Rangeleien aus, sodass das Strandbadpersonal schließlich schlichtend dazwischengehen musste, um Schlimmeres zu verhindern.