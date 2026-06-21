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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze beim Essen.
Rückruf für Katzenfutter. Fressnapf warnt Tierbesitzer vor möglicher Verunreinigung.
Österreich
21/06/2026
Fremdkörper möglich

Fressnapf warnt: Produkt-Rückruf für dieses Katzenfutter

Tierbesitzer aufgepasst! Fressnapf ruft ein Katzenfutter der Marke „MultiFit" zurück. Grund dafür sind mögliche Fremdkörper. Betroffene Produkte sollen nicht mehr verfüttert werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(214 Wörter)
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Wichtige Information für Tierhalter. Fressnapf hat einen Produktsicherheitsrückruf für das Katzenfutter „MultiFit Adult Jelly Kaninchen, Ente“ in der 405-Gramm-Dose gestartet. Grund dafür ist „ein möglicher Eintrag von blauen, weichen Fremdkörpern in einzelnen Produkten“, heißt es dazu in einer offiziellen Aussendung.

Fressnapf: Dieses Katzenfutter wird aktuell zurückgerufen

Konkret betroffen ist der Artikel „MultiFit Adult Jelly Kaninchen, Ente“ in der 405-Gramm-Dose mit der Nummer 1307479. Der Rückruf gilt für die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3. April 2028 und 4. April 2028.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Katzenfutter, das zurückgerufen wird.
©Fressnapf
Für dieses Katzenfutter gibt es aktuell einen Produktrückruf.

Produkt wurde aus dem Verkauf genommen

Nach Angaben des Unternehmens wurden die betroffenen Produkte vorsorglich umgehend aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden werden gebeten, die entsprechenden Dosen nicht mehr zu verfüttern und diese in einer Fressnapf-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird laut dem Unternehmen selbstverständlich erstattet. Fressnapf entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und verweist bei Fragen an den Kundenservice.

Snack-Rückruf: BILLA, BIPA und dm raten vom Verzehr dieser Produkte ab

In Österreich werden derzeit außerdem Chargen von mehreren Snacks der Marke „BAE“ zurückgerufen. Betroffen sind neben BILLA auch Bipa und dm. Was ihr alles wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns: Snack-Rückruf: BILLA, BIPA und dm raten vom Verzehr dieser Produkte ab.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert
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