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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Schneeberg in Niederösterreich.
Auch am Montag wird es in Österreich wieder sommerlich heiß.
Österreich
21/06/2026
GeoSphere berichtet

Hitze bleibt, Gewitter auch: Bis zu 35 Grad am Montag in Österreich

Mit Temperaturen von bis zu 35 Grad geht Österreich in die neue Woche hinein. Vor allem am Nachmittag wird auch die Gewitterneigung über den Bergen in der Osthälfte und im Nordosten des Landes steigen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Auch am Montag, 22. Juni 2026, geht es mit hochsommerlichen Temperaturen in Österreich weiter. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei 16 bis 22 Grad, steigen im Tagesverlauf aber mit 28 bis 35 größtenteils wieder über die 30-Grad-Marke. „Am Nachmittag steigt aber über den Bergen in der Osthälfte Österreichs sowie generell auch im Nordosten die Gewitterneigung teilweise deutlich an“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.

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